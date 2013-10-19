Лекарства от рака и другие белорусские ноу-хау. Чем белорусские ученые удивляют мир?

Еще одно важное кадровое решение, которое укладывается в известную фразу уже давних времен «кадры решают все». Так вот, еще одно решение, принятое на этой неделе. Наверное, поэтому так долго и тщательно отбирали главу Национальной академии наук Беларуси. И академики творили без узаконенного председателя ровно год – с минувшего октября. На этой неделе Президент Лукашенко принял решение – Национальную академию возглавил Владимир Гусаков.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть и некие, я бы сказал, неудобства с моей стороны, когда я слышу критику со стороны отдельной части нашего общества о том, что, может, мы неправильно управляем Академией наук, может быть, и не надо назначать руководителя Академии наук. Что-то в этом есть. Я не стану это с порога отвергать. Но хочу сразу оговориться: это я делаю для того, чтобы приблизить Академию наук к жизни, чтобы Академия наук была более эффективной. Ну, если хотите, чтобы это было некое второе «научное» правительство. Чтобы Вы вместе с экономическим блоком, правительством в целом работали на страну. Чтобы ученые были больше вовлечены в те процессы, которые идут в нашем государстве. А по отдельным направлениям я хочу, чтобы вы опережали правительство, чтобы общество вели на полшага, шли на полшага впереди нашего общества. В этом, наверное, суть наших ученых.

Моё отношение к ученым Вы знаете. Часто говорят, что Лукашенко за словом в карман не полезет, разговаривая с ученым. Это, действительно, так. Но это не потому, что я не знаю, что такое ваш труд и не уважаю учёных. Нет, наоборот. Я слишком ценю ваш труд, может, даже переоцениваю. И я хочу, чтобы эта организация всегда была чистой и прозрачной, как слеза. Тяжелее труда ученого нет. А это ученые с мировыми именами, это верхотура, выше не бывает.

Гусаков – ученый-аграрий. И стоит, наверное, ожидать, что аграрная наука получит приоритет. В принципе, если приближать науку к жизни, как требует того Александр Лукашенко, то и развивать надо фирменные отрасли – то, что у белорусов хорошо получается.

Как ученые пытаются сохранить картошку и здоровье людей, узнавала Анастасия Дехтяр.

Симпозиумы, конференции, пленарные заседания. Кругом идет голова от «научной» перегрузки только этих слов. А между тем, Ирина Муравьева в фильме «Москва слезам не верит» за перспективным мужем отправлялась в профессорскую «читалку». Это, конечно, женско-обывательский взгляд, а мы взглянем на науку сквозь призму современности.

Путь научного познания Алексея весьма извилист. В физика он переквалифицировался из биолога, закончив Витебский государственный университет.

Алексей Труханов, кандидат физико-математических наук, Национальная академия наук Беларуси:

Сейчас очень модный тренд, очень модное направление в международной науке – это создание новых магнитных материалов, интегрированных в микроэлектронику.

Кандидатом наук ученый стал в 25. Алексей считает науку высшим проявлением творчества.

Алексей Труханов:

Я бы не назвал свои открытия какими-либо супероткрытиями, но, тем не менее, многие исследования проводятся в плотной коллаборации с коллегами из близкого и дальнего зарубежья.

Кстати, Алексей вместе со своей супругой Катей, она тоже кандидат наук, познакомились здесь же, в институте, три года назад. Аспирантка БГТУ пришла сюда отнюдь не в поисках супруга, а заниматься научной деятельностью. Их тандем как раз-таки разбивает миф о реальной совместимости только физиков и лириков.

Екатерина Труханова:

Мой муж меня опередил. Несмотря на то, что он пришел позже, первым стал кандидатом. И чисто спортивный интерес: почему бы мне не попробовать тоже. Девушкам, может, сложнее это немножко, но спортивный интерес меня все-таки подтолкнул это сделать. И у меня получилось.

А это не царь картофельной горы, а тоже белорусский ученый из молодой плеяды. Сейчас он разберется с термодатчиками и спуститься для конструктивной беседы.

27-летний минчанин не думал не гадал, а в научный мир попал благодаря куратору практики в институте.

Алексей Лабкович, инженер-программист научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Моя первая личная разработка – система автоматического управления микроклиматом в картофелехранилище. Смысл такой: есть определенное количество датчиков в картофелехранилище, на улице, и они снимают параметры (температуру и влажность). В зависимости от этих параметров идет продувка.

Это экспериментальное картофелехранилище. Построено по проекту ученых Академии наук. С буртами наши хозяйства уже несколько лет как распрощались. Теперь задача организовать не банальное складирование второго белорусского хлеба, а сохранность продукта. Чтобы по весне не тянуло на молоденькую египетскую картошку, а закрома были усыпаны, к примеру, «бульбой» любимого сорта «Скарб», да причем такой, как будто только что из под куста. Так, в идеале, должны выглядеть все хранилища. Они уберегают на 15% больше картофеля, чем обычные.

Алексей Лабкович, инженер-программист научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Сейчас, наверное, нет каких-то открытий, которые возникли из ниоткуда. То есть любая наука идет на основе того, что кто-то сделал до тебя.

А это так распиаренные в последнее время роботы-доилки.

Владимир Самосюк, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Робот сканирует вымя, сам находит, как доить, сам промывает, сам прочищает.

Видите, она проявляет интерес к нам, мы отвлекаем ее. Поэтому она может и не подоиться. Осуществляется процесс доения. Здесь мы изучаем процесс доения, после этого изучаем все лучшие фирмы мира, которые занимаются роботами. И мы работаем над создание белорусского робота. Интеллектуальный технический потенциал в Беларуси для этого есть.

Пока на этой экспериментальной ферме работает два железных интеллекта. Кстати, они – совместное детище отечественной и зарубежной фирмы, но по проекту фермы предусмотрено еще 4 блока, где ждут уже робота-земляка. На подходе и разработка молочного аттракциона. Так называемая карусель, на которую будут заходить коровы и автоматически выдаиваться. А вот доильные залы у нас уже реальные, родные. Идея «made in Академия наук».

Сергей Лосич, начальник конструкторского бюро научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Данная установка позволяет обеспечить процесс доения с соблюдением всех зоотехнических требований, помогает в работе зоотехника. Самое главное – позволяет получить молоко экстра-сорта.

Впрочем, куда ни глянь на этой ферме, которая расположилась в нескольких десятках километров от столицы, везде проводятся опыты.

Настоящий научный полигон. На него приехали подивиться и иностранные делегаты.

Вацлав Романюк, заведующий отделом Института технологических и естественных наук Академии наук Польши:

Сегодня удивляет, что есть связь науки и техники с конкретными хозяйствами.

Белорусская муза для ученого из Евросоюза. Кое-что член-корреспондент польской Академии наук готов взять на вооружение.

Вацлав Романюк, заведующий отделом института технологических и естественных наук Академии наук Польши:

Идея приготовления кормов, использования концентратов, использования белка из рапса.

Вячеслав Федоренко, член-корреспондент Российской сельскохозяйственной академии:

Разработки, которые теоретически уже есть, здесь быстро реализуются в конкретные технические машины, технические решения в производствах.

В научно-практическом центре по механизации сельского хозяйства практически все разработки тестируются в реальных условиях и лишь потом выходят в серию. От проекта к реальности.

Владимир Самосюк, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Мы видим здесь схемы биогазовой установки. Это наука. Значит, по науке, как это должно работать, как это должно вырабатывать газ, как этот газ должен быть использован. А вот там мы уже видим практику. Уже сегодня биогазовая установка строится.

Такие станции помогут сэкономить стране на приобретение электроэнергии. Сейчас в республике биогазовые установки уже работают, все они иностранного производства. Эта же станет белорусской пилотной. Мобилизованы все промышленные силы. И здесь о вкладе науки в экономику страны не поспоришь.

Владимир Самосюк, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Есть уникальные разработки, которых нет практически в Беларуси. Даже конкурируем мы с мировыми фирмами. Мы работаем с 80 заводами республики Беларусь. И на всех заводах выпускается продукция по нашим разработкам. Сегодня практически 60% продукции идет на экспорт.

Рядом строится еще один опытный завод. Здесь будут решаться стратегические задачи продовольственной безопасности – производиться семена экстракласса. Завод спроектирован по белорусским чертежам, оборудование тоже разработано командой ученых.

Леонид Степук, заведующий лабораторией научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Это широкозахватный подкормщик штанговый, навесной. Подкармливаем все вегетирующие сельскохозяйственные культуры. В процессе вегетации надо подкармливать.

Надо знать проблему, которую надо решить.

Профессор Леонид Степук на научно-аграрном фронте с 70-х. Плодами его творческих фантазий стали 30 разработок, которые работают на белорусских и зарубежных полях.

Леонид Степук, заведующий лабораторией научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Гордость берет практически за все машины. Мы можем обходиться без всякого импорта.

А на этом производстве научные труды высеиваются в здоровье.

Ольга Казючиц, заместитель директора по научной работе предприятия «Академфарм» Национальной академии наук Беларуси:

Предприятие разрабатывалось для того, чтобы разработки Институтов Национальной академии наук быстро внедрять в производство. Сегодня мы можем в течение 1,5 лет вывести новый препарат, я имею в виду генерические лекарственные средства, в аптеку.

За три года здесь разработали и отправили в производство 18 препаратов. В лаборатории работает 12 исследователей, большинство из них – молодые специалисты.

Екатерина Насенникова, технолог предприятия «Академфарм» Национальной академии наук Беларуси:

Здесь уже работаю четвертый год. Пришла после института по распределению.

В разработке около 18 лекарственных препаратов участвовала.

Изучают они иностранные препараты. И готовят белорусский аналог, проведя десятки испытаний, чтобы дженерик по свойствам не уступал оригиналу, причем за основу берутся только высококачественные материалы.

Сотрудник предприятия «Академфарм» Национальной академии наук Беларуси:

Мы моделируем среду, которая у нас в организме, и смотрим, как препарат растворяется в данной среде.

Противовирусные лекарства, слабительные, таблетки для профилактики мигреней.

Но одно из самых колоссальных достижений – отечественный аналог дорогостоящего препарата против рака крови. А вернее редкого заболевания – миелолейкоза. Это лекарство подавляет развитие злокачественных клеток.

Ольга Казючиц, заместитель директора по научной работе предприятия «Академфарм» Национальной академии наук Беларуси:

Капсулы «Иматиниба» мы разработали в 2011 году. Одна капсула оригинального препарата стоит и стоила в то время 25 долларов. Наш препарат стоит около 4 долларов, одна капсула. Людям на суточный прием нужно порядка 6 капсул. И Министерство здравоохранения закупает у нас этот препарат, чтобы лечить и поддерживать жизнь тех людей, которые им страдают.

Кроме этого, сейчас в лаборатории колдуют над 4 оригинальными, чисто белорусским, лекарствами, одно из которых поможет тем, кто страдает повышенной кислотностью желудка.

Мы рассказали всего о трех направлениях в современной белорусской науке, но люди, с которыми нам пришлось встретиться, буквально заразили нас своей фанатичной любовью к делу.

А если задаться целью и заглянуть в каждый из многочисленных Институтов Академии наук, понимаешь, что двигатель прогресса не глохнет, а работает на благо белорусской экономики.