Квартирный вопрос в Беларуси: куда уходят деньги дольщиков и почему заселение затягивается. Расследование СТВ

Новости Беларуси. На неделе к строительной отрасли – особое внимание. Впрочем, как и накануне. Для оперативного и объективного решения всех спорных строительных вопросов в Беларуси по поручению президента создана специальная рабочая группа. И, кстати, Минск и столичный регион уже в течение двух недель должны будут отчитаться о решении проблем в отрасли. А их, судя по всему, еще хватает. Хотя на многих стройках именно сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.

Ирина Слащева, дольщик ЖСПК «Руденск»:

Когда первая стройка началась, мы ждали девочку. Девочка уже идет в школу, а мы еще никак не заселились.

Будущая первоклашка явно покажет класс на уроках математики. Каролина четко знает: 2013 минус 2011 равняется двум. Годам, которые они с родителями уже должны жить в своей квартире. Вот только жизненная арифметика с бумажной не сошлись никак.

Ирина Слащева, дольщик ЖСПК «Руденск»:

Заселиться должны были два года назад. Даже вот так готовы переехать, чтобы только жить.

Вариантов у семьи Слащевых немного. Пока живут у мамы Ирины, но в ее домике нет отопления, а зимой с тремя детьми за дровами резво не побегаешь. Теоретически, конечно, можно снять квартиру, но чем тогда выплачивать кредит. Многодетная мама растеряна: пыталась обратиться к местным чиновникам, но ответ из кабинетов ее просто ошарашил.

Ирина Слащева, дольщик ЖСПК «Руденск»:

Планировали детей, уже третьего запланировали, думали, что заселимся, родили, а нам в исполкоме говорят, что надо было не спешить, сами виноваты. Виноваты в чем? Что у нас уже третий ребенок и нам жить негде.

Председатель ЖСПК «Руденск» уже не знает, как обнадеживать дольщиков. И дело здесь отнюдь не только в сроках. Когда стройка только начиналась, цена «квадрата» в этом доме была около трех миллионов, но заветный метр для дольщиков подорожал практически вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Людмила Ефимова, председатель ЖСПК «Руденск»:

Цена была сформирована не в 2010, не в 2011 годах. Эта цена ровно год назад. Причем, нас уверял директор УКСА не переживать, потому что эта цена сформирована по самым максимальным индексам.

Чтобы и так возросшая цена не взлетела еще раз, люди перестраховались и отказались от отделки своих квартир. Но на днях Людмила получила ошеломляющее «письмо счастья».

Людмила Ефимова, председатель ЖСПК «Руденск»:

Мне УКС передал новую расчетную стоимость квадратного метра. Она стала 7428100. И в то же время в субботу я получаю письмо из Комитета по ценообразованию в строительстве из Минска. Они пишут, что у нас квадратный метр стоит 5098. Это неправда.

Ситуация – хоть в программу к юмористам. По версии местного УКСа, цена квадрата в этом доме – почти 7,5 миллионов. А вот в Центре по ценообразованию в строительстве думают, что 5100. Не придерешься – подпись директора. Причем письмо с меньшими цифрами к дольщиком пришло на две недели позже, чем с теми самыми семью миллионами.

Вот и что, спрашивается, делать? И, главное, откуда взялись эти атомные для дольщиков цифры? Ведь бесценный дом строится не в Минске и даже не в городе, а городском поселке.

Людмила Ефимова, председатель ЖСПК «Руденск»:

Электросети, внутренние отделки, зарплата подросла. Это все понятно, но, вообще-то, дома у нас практически достроены. Сети все за государственный счет. Откуда взялась эта сумма – нам никто внятного расчета не дает.

Татьяна Новосельцева, ведущий инженер ИСКУП «УКС-Пуховичи»:

Мы не заинтересованы в том, чтобы что-то было неправильно, потому что нам это потом грозит штрафными санкциями.

В местном УКСе тоже локальная стройка. Тут со сроками не забалуешь.

У ведущего инженера все аргументировано: сроки сдачи дома затянулись, потому как на объекте работает уже третий подрядчик. А «квадрат», дескать, вырос из-за индивидуального проекта, на который изначально согласились сами жильцы.

Татьяна Новосельцева, ведущий инженер ИСКУП «УКС-Пуховичи»:

Две крыши, больше наружных стен, индивидуальное теплоснабжение у них, большие территории дворовые. Все это потянуло стоимость квадратного метра.

Людмила Ефимова, председатель ЖСПК «Руденск»:

Наша цена в 6 миллионов была сформирована ровно год назад с учетом всего индивидуального проекта. Ничего элитного здесь нет: чугунные батареи, газовые плиты у нас «Гефест».

Людмила с трудом сдерживает эмоции, и тут не выдерживает скромно стоящий в стороне сторож стройки Антон Иосифович. Оказывается, он свою квартиру не может дождаться седьмой год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сторож стройки:

Семь лет в Дружном. Только первый корпус мой заканчивают. Только позавчера был. Пятиэтажные три штуки.

Светлана Якимова, председатель ЖСПК-893 Минска:

За месяц мы выросли. У нас уже стоит крыльцо, перекрыли подвал, стоят плиты на первом этаже.

А вот председатель другого ЖСПК, уже минского, рассказывает, как буквально на глазах стала расти не цена, а сам квадратный метр. Заселиться в этот дом люди должны были еще в сентябре 2012 года, но и к весне 2013-го каркас стоял вровень с землей. Дело пошло вверх совсем недавно, когда к стройке приступил новый генподрядчик.

Светлана Якимова, председатель ЖСПК-893 Минска:

С этого времени очень быстро были переданы дела и началось строительство. Мы вылезли из уровня свай, практически уже перекрыт подвал, и сегодня, вы видите, мы выходим на первый этаж. Это радует. Хотя проблемы все равно еще есть с поставкой железобетонных конструкций. Кстати, поставщиком является наш бывший генподрядчик.

Светлана с мужем и тремя детьми уже 17 лет живут в общежитии. Потому и считали месяцы до обещанного завершения строительства. Нынешний этап возведения дома председатель ЖСПК показывает как победную высоту. То, что не могли сделать два года, сегодня догоняют даже с превышением скорости.

Светлана Якимова, председатель ЖСПК-893 Минска:

Надежда, конечно, сейчас появилась, сейчас приятно приезжать на стройку. За вопросы долгостроев взялись на высшем уровне государства. Конечно, это очень нам помогает.

Чтобы объективно и оперативно реагировать на проблемные ситуации в строительной отрасли, в Беларуси создана рабочая группа. На неделе она выступила за ужесточение ответственности и введение солидных штрафов за неисполнение любого из этапов строительства. Кроме того, планируют ввести и гарантийные обязательства между эксплуатирующими организациями и подрядчиками, чтобы те, кто строил, и устранял недоделки, выявленные после сдачи дома.

Еще один более чем насущный вопрос – долгострои, в которых своих квартир ждут льготники.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Вы не планируйте строительство домов там, где льготники должны платить больше, чем им положено. Вы понимаете, что вы заранее обрекаете дом на долгострой, на рваное финансирование и на лихорадочный поиск денег, каким образом закрыть эту ситуацию. Есть 2 выхода: удешевление серий (если есть серия за 5 миллионов, значит надо делать и другие, вписываться в эти 5 миллионов), второе – разбавьте льготников теми людьми, которые ими не являются.

В течение двух недель Минск и Минская область должны будут отчитаться перед рабочей группой о решении проблем в строительной отрасли. Но мы решили проверить, изменилась ли ситуация с одним из долгостроев, о котором мы рассказывали месяц назад.

Дольщики:

Результат, конечно есть.

Доделать, вроде как, доделали. На наличники больше гвоздей набили, трещины замазали на потолке.

И вот тут самое интересное: видимо, вспомнив о нашем предыдущем визите, даже показать, что недоделки устранили, отказываются наотрез. На этой стройке запросто можно устраивать соревнования по спортивной ходьбе.

Версию с капитуляцией прораба в один из подвалов пытался проверить и председатель ЖСПК. Безрезультатно.

Кстати, дом за прошедший месяц наконец-то сдали. И будущим жильцам торжественно объявили на собрании: кто рассчитался с застройщиком, милости просим, начинайте делать ремонт. Но пускают в квартиры, по словам дольщиков, далеко не всех рассчитавшихся за жилье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Радивилов:

Очень хочется. Уже и закуплены материалы, дома лежат. Хотелось бы и привести, и начать что-то делать, и мебель завозить. Не пускают.

Светлана Воеводкина:

Тут не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться. У нас в подъезде кто-то клеит уже обои, а мы приходим и у нас перед носом двери закрывают. Выборочно. Наверное, раз на камеру засветились.

Зато в УКС-Смолевичи «светиться» перед камерой отказываются наотрез. Аргументы самые что ни на есть железобетонные.

Человек, представившийся инженером УКСа, парирует: директор в отпуске, а почему там и кого куда не пускают, пусть разбираются сами.

Инженер УКСа:

Не заплатил деньги – квартира не твоя. До свидания. Не пускают тех, кто заплатил? Пусть решают между собой. Дом сдан. Нормальное состояние. Вы показываете, что строители – жулики.

Но ведь самое досадное, что сказать-то мы как раз хотели не о жуликах, а о том, что недоделки людям оперативно устранили. Не получилось. Зря вы так, господа чиновники.