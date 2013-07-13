Новости Беларуси. Менее чем за 5 лет одно из передовых хозяйств Могилевской области попало в аутсайдеры. За год сменилось 5 руководителей, но от этого проблем только прибавилось. Прошлогодний картофель, который местные аграрии не удосужились выкопать, пророс в поле, которое в этом году засеяли свеклой. Теперь культуры растут буквально вперемешку. И это только часть проблем в СПК имени Дзержинского.

В этом сельхозпредприятии Сергей Мартынчик работает главным агрономом. Молодой специалист и не припомнит, чтобы в хозяйстве имелось столько проблем. А ведь еще пять лет назад СПК было в числе передовых.

Сергей Мартынчик, главный агроном СПК «Колхоз им. Дзержинского»:

Были времена. Расшатанность, бесхозяйственность, в первую очередь, теперь. Каждый год смена председателя. Все хотят что-то поменять, но все в худшую сторону.

В Дзержинском пять месяцев назад появился новый руководитель. Валентин Шепелевич до приезда в Беларусь возглавлял одно из сельхозпредприятий в Украине. Он был сильно удивлен, что на белорусской земле есть запущенные угодья, как, например, в этом хозяйстве. Еще в прошлом году здесь не выполнили план по уборке картофеля. Оказалось, недоубранный процент остался в почве. Но это не помешало хозяйству весной провести посевную. В результате, на 8 гектарах сахарная свекла растет вперемешку с картофелем.

Алексей Федоров, председатель Бобруйского межрайонного комитета госконтроля:

В прошлом году, когда убирали картофель, не наладили оборудование, и это, как комом, привело к нарушению посадки свеклы. Свекла произрастает вместе с картофелем.

А на этом поле хозяйство засеяло кукурузу. Вот только об удобрениях никто не позаботился. Максимум, что сделали, так это вывезли органику. Но в почву не внесли, а сбросили прямо посреди поля. Теперь, чтобы получить хоть какой-то урожай горе-аграриям придется позаботиться о закупке специального стимулятора роста. А это дополнительные затраты.

Яблоневый сад скрылся из поля зрения. На площади в 50 гектаров из-за несвоевременного подкоса травы сад полностью поглотили сорняки.

Ежегодно государство тратит огромные денежные ресурсы на помощь сельхозорганизациям во время посевной и уборочной. Однако об эффективности их использования в Дзержинском речи точно не идет.

Валентин Шепелевич, председатель СПК «Колхоз им. Дзержинского»:

К сожалению, так вышло, что «наследство», оставленное мне, не очень хорошее. Проблема самая основная – финансовая. Закредитованность хозяйства, которое нужно выводить из финансовой кабалы, и недостаток кадров.

Алексей Федоров, председатель Бобруйского межрайонного комитета госконтроля:

На протяжении последнего года в хозяйстве не было хорошего руководителя, который смог бы правильно принимать решения. На сегодняшний день новому руководству придется исправлять все это.

К сожалению, череда примеров бесхозяйственности в Дзержинском на этом не заканчивается. Состояние фактически всех пашенных земель, а их не менее шести тысяч гектаров, оставляет желать лучшего. Какую урожайность ожидать с таким подходом, стоит только догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.