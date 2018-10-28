Прямой эфир

День автомобилиста и дорожника отмечают в Беларуси. Как продвигается реконструкция основных трасс в стране?

28 октября 2018 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь отмечает день автомобилиста и дорожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна развивает качество магистралей, состояние которых заслуживает хороших оценок от автомобилистов из разных стран. Сейчас активно ведется реконструкция основных трасс.

День автомобилиста и дорожника отмечают в Беларуси. Как продвигается реконструкция основных трасс в стране? -1

Всегда загруженная дорога «Минск-Микашевичи» уже готова к эксплуатации, завершена модернизация первого участка магистрали из Минска через Гродно в Польшу. Вторая часть работ завершится ко II Европейским играм.

День автомобилиста и дорожника отмечают в Беларуси. Как продвигается реконструкция основных трасс в стране? -4

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
300 автомобилей, которые производятся в Борисове для обслуживания определенных клиентских групп (их 12 было). Одна из наших задач. Перевозить самих же болельщиков – это тоже обновление парка. Минтранс перевозчик.

К континентальным стартам наша воздушная гавань тоже планирует увеличить свой пассажиропоток. Вторая взлетно-посадочная полоса начнет принимать самолеты в первой половине 2019 года.

День автомобилиста и дорожника отмечают в Беларуси. Как продвигается реконструкция основных трасс в стране? -7

# Автодороги Беларуси # Экономика # Анатолий Сивак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины
27 октября 2018 18:50

Исторический момент в отношениях двух стран. Главные акценты первого Форума регионов Беларуси и Украины

В Беларуси с 28 октября на 1 копейку дорожает топливо
27 октября 2018 13:10

В Беларуси с 28 октября на 1 копейку дорожает топливо

Форум регионов Беларуси и Украины. Итоги и все самые важные договорённости в одном материале
26 октября 2018 21:32

Форум регионов Беларуси и Украины. Итоги и все самые важные договорённости в одном материале