День автомобилиста и дорожника отмечают в Беларуси. Как продвигается реконструкция основных трасс в стране?
Новости Беларуси. Беларусь отмечает день автомобилиста и дорожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна развивает качество магистралей, состояние которых заслуживает хороших оценок от автомобилистов из разных стран. Сейчас активно ведется реконструкция основных трасс.
Всегда загруженная дорога «Минск-Микашевичи» уже готова к эксплуатации, завершена модернизация первого участка магистрали из Минска через Гродно в Польшу. Вторая часть работ завершится ко II Европейским играм.
Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
300 автомобилей, которые производятся в Борисове для обслуживания определенных клиентских групп (их 12 было). Одна из наших задач. Перевозить самих же болельщиков – это тоже обновление парка. Минтранс перевозчик.
К континентальным стартам наша воздушная гавань тоже планирует увеличить свой пассажиропоток. Вторая взлетно-посадочная полоса начнет принимать самолеты в первой половине 2019 года.