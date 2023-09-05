Крупный российский производитель стройматериалов интересуется торговлей на белорусской бирже

Белорусский опыт биржевой торговли цементом заинтересовал одного из крупнейших производителей стройматериалов в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Холдинг «Сибирский цемент» ищет новые более эффективные каналы сбыта своей продукции и рассматривает возможность аккредитации на белорусской площадке. За восемь месяцев объем биржевой реализации цемента на внутреннем рынке Беларуси составил более полумиллиона тонн. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.