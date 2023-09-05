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Крупный российский производитель стройматериалов интересуется торговлей на белорусской бирже

05 сентября 2023 16:51
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Белорусский опыт биржевой торговли цементом заинтересовал одного из крупнейших производителей стройматериалов в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный российский производитель стройматериалов интересуется торговлей на белорусской бирже-1

Холдинг «Сибирский цемент» ищет новые более эффективные каналы сбыта своей продукции и рассматривает возможность аккредитации на белорусской площадке. За восемь месяцев объем биржевой реализации цемента на внутреннем рынке Беларуси составил более полумиллиона тонн. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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