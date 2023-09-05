Бюджет Союзного государства увеличится на 8% в 2024 году

Беларусь и Россия более чем на треть увеличивают долевые взносы в бюджет Союзного государства благодаря росту числа совместных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за всю историю Союзного государства бюджет не будет уменьшаться или оставаться на прежнем уровне. На 2024-й запланирован рост на 8 % до 6,5 миллиарда российских рублей. В этом году количество проектов Союзного государства выросло в четыре раза. На завершающей стадии находится подготовка еще четырех новых программ и трех проектов в сфере солнечной энергетики, космических и военных технологий, биологии и промышленности. Всего за время существования Союзного государства было реализовано около 100 совместных программ на более чем 90 миллиардов российских рублей, что положительно влияет на взаимную торговлю.