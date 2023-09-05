Новости экономики за 05.09.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

Бюджет Союзного государства увеличится в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие проекты в приоритете финансирования? Удастся ли Беларуси и России улучшить прошлогодний рекорд взаимной торговли: какие перспективы озвучивают аналитики? И будет ли этому способствовать рост деловой активности в стране?

Товарооборот между Беларусью и Россией увеличился в этом году на 3,5 миллиарда долларов за полгода и достиг отметки в 23,5 миллиарда. Напомним, в 2022 году взаимная торговля показала рекорд – 50 миллиардов долларов. Возможным это стало благодаря развитию кооперации. Торговля сохраняет сбалансированность: наш экспорт лишь на 10 % выше российского. Перспективы роста взаимодействия специалисты оценивают как очень хорошие, ведь в Союзном государстве нет таможенных барьеров. Показательно, что на долю российских регионов приходится свыше четверти суммарного товарооборота, а это почти 11 миллиардов долларов.

Бюджет Союзного государства увеличится на 8% в 2024 году.

Читайте также:

Деловая активность в Беларуси выросла более чем на 20% за 7 месяцев – Минэкономики

Крупный российский производитель стройматериалов интересуется торговлей на белорусской бирже

МВФ: в мире стало дороже производить товары и услуги из-за новых факторов риска