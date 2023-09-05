Деловая активность в Беларуси выросла более чем на 20% за 7 месяцев – Минэкономики

Новости Беларуси. По данным Министерства экономики, уровень деловой активности в стране за семь месяцев вырос более чем на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарегистрировано свыше 6,5 тысячи новых юридических лиц. Условия для ведения бизнеса стали восприниматься как более благоприятные. Правительство страны продолжает стимулировать рост предпринимательской активности в высокотехнологичных сферах для создания инновационной продукции, ориентированной на экспорт. В топе наиболее востребованных видов деятельности – торговля, промышленность, транспортные услуги и строительство. В региональном рейтинге лидируют Могилевская, Гродненская и Витебская области.