Автоматы для приёма тары и строительство центров сортировки: в Беларуси собирать тару будут по-новому

Новости Беларуси. В Беларуси хотят реанимировать залоговую систему по сбору тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске состоялась презентация инвестиционного предложения по ее внедрению.

Согласно расчетам, для создания системы «под ключ» потребуется 90 миллионов евро. Сумма включает закупку автоматов для приема различной тары, стеклянных и пластиковых бутылок, а также жестяных банок, строительство центров сортировки и приобретение автомобильной техники.

Успешная реализация проекта позволит увеличить уровень использования коммунальных отходов на 10 %, при этом обеспечит создание около 3 тысяч рабочих мест.