Корректировка госсимволов не потребует дополнительных финансовых средств

Новости Беларуси. В связи с предстоящей корректировкой изображения государственного герба многих интересует вопрос: сколько денег понадобится, чтобы потом привести в соответствие действующие символы, которые используются в кабинетах, на зданиях, бланках и печатях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения белорусского герба. Комментирует министр юстиции Беларуси

В Минюсте сообщили, что на это никаких дополнительных средств выделять не планируется. Замена будет осуществляться в естественном порядке, то есть по мере использования, к примеру, имеющихся бланков будут заказываться соответствующие новым стандартам.