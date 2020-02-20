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Корректировка госсимволов не потребует дополнительных финансовых средств

20 февраля 2020 16:53
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Новости Беларуси. В связи с предстоящей корректировкой изображения государственного герба многих интересует вопрос: сколько денег понадобится, чтобы потом привести в соответствие действующие символы, которые используются в кабинетах, на зданиях, бланках и печатях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения белорусского герба. Комментирует министр юстиции Беларуси

В Минюсте сообщили, что на это никаких дополнительных средств выделять не планируется. Замена будет осуществляться в естественном порядке, то есть по мере использования, к примеру, имеющихся бланков будут заказываться соответствующие новым стандартам.

Больше новостей экономики за 20 февраля здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Сергей Савицкий

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