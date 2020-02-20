«Белавиа»: Приобретение Embraer – важный и существенный шаг к снижению стоимости билетов

Новости Беларуси. Национальная авиакомпания Беларуси подписала договор на поставку трёх самолётов Embraer, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Бразильская компания анонсировала разработку этой модели в 2013-м на авиасалоне в Ле Бурже. В этом году первые заказы поступают потребителям. Модель E195-Е2 называют самым тихим самолётом. Это достигнуто особой конструкцией двигателя и крыла.

Воздушное судно будет перевозить до 125 пассажиров в Лондон, Барселону, Астану, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам. «Охотник за прибылью» – такое имя лайнер получил благодаря своей экономичности. Расход топлива на четверть ниже, чем у предыдущих моделей.





Анатолий Гусаров, генеральный директор «Белавиа»:

Приобретение этих самолетов – это как раз очень важный и существенный шаг к снижению стоимости билетов. Наряду, конечно, с другими мерами. Приобретение этих самолетов позволит нам открывать новые маршруты, увеличивать полеты по наиболее востребованным направлениям.



