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«Белавиа»: Приобретение Embraer – важный и существенный шаг к снижению стоимости билетов

20 февраля 2020 13:36
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Новости Беларуси. Национальная авиакомпания Беларуси подписала договор на поставку трёх самолётов Embraer,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Белавиа»: Приобретение Embraer – важный и существенный шаг к снижению стоимости билетов-1



Бразильская компания анонсировала разработку этой модели в 2013-м на авиасалоне в Ле Бурже. В этом году первые заказы поступают потребителям. Модель E195-Е2 называют самым тихим самолётом. Это достигнуто особой конструкцией двигателя и крыла.

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«Белавиа»: Приобретение Embraer – важный и существенный шаг к снижению стоимости билетов-4

Воздушное судно будет перевозить до 125 пассажиров в Лондон, Барселону, Астану, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам. «Охотник за прибылью» – такое имя лайнер получил благодаря своей экономичности. Расход топлива на четверть ниже, чем у предыдущих моделей.  

«Белавиа»: Приобретение Embraer – важный и существенный шаг к снижению стоимости билетов-7



Анатолий Гусаров, генеральный директор «Белавиа»:
Приобретение этих самолетов – это как раз очень важный и существенный шаг к снижению стоимости билетов. Наряду, конечно, с другими мерами. Приобретение этих самолетов позволит нам открывать новые маршруты, увеличивать полеты по наиболее востребованным направлениям.

Гай Дуглас, директор по коммуникациям компании Embraer:
Для этой модели характерны более вместительные багажные полки, ручная кладь обязательно поместится, под сидением также предусмотрено больше места. Все для комфорта пассажиров. В Беларусь прибудут самолёты в специальном декор-исполнении. В интерьере будет много васильков, неповторимость национального колорита подчеркнет и специальное освещение. 

# Авиасообщение # Экономика # Анатолий Гусаров # Гай Дуглас # Фотофакт

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