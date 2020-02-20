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Белорусские женщины богаче мужчин?

20 февраля 2020 16:48
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Новости Беларуси. Белорусские женщины уверенно обходят мужчин не только по количеству банковских вкладов, но и по их наполнению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистика Нацбанка: белорусские женщины значительно бережливее мужчин

Согласно опубликованным данным Нацбанка, мужчины на срочных вкладах хранят около 2,5 миллиарда рублей и немногим более 2 миллиардов долларов – в иностранных валютах. В то же время у женщин в банках около 3 миллиардов рублей и более 4 миллиардов долларов.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

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