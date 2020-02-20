Контракты на 16 млн долларов планируют подписать белорусские предприятия в Каире

Новости Беларуси. Белорусские предприятия подпишут в Каире контракты не менее чем на 16 миллионов долларов. На такую сумму будут подписаны контракты с египетскими компаниями на поставку белорусской продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предварительные итоги работы контактно-кооперационной биржи, которая накануне начала свою работу в Каире. Переговоры ведут 30 белорусских и 120 египетских компаний.