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Контракты на 16 млн долларов планируют подписать белорусские предприятия в Каире

20 февраля 2020 07:08
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия подпишут в Каире контракты не менее чем на 16 миллионов долларов. На такую сумму будут подписаны контракты с египетскими компаниями на поставку белорусской продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контракты на 16 млн долларов планируют подписать белорусские предприятия в Каире-1

Это предварительные итоги работы контактно-кооперационной биржи, которая накануне начала свою работу в Каире. Переговоры ведут 30 белорусских и 120 египетских компаний.

Контракты на 16 млн долларов планируют подписать белорусские предприятия в Каире-4

Основная масса договоренностей заключена в машиностроении. Более половины суммы – продукция Минского тракторного завода. В БелТПП не исключают, что в ближайшие дни можно ожидать новых контрактов от других предприятий.

# Беларусь-Египет # Экономика # Фотофакт

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