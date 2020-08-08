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В Беларуси намолотили более 5 млн тонн зерна

08 августа 2020 12:55
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Новости Беларуси. К цифрам уборочной кампании. По информации Минсельхозпрода в Беларуси на 8 августа намолочено более 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Три области – Брестская, Гродненская и Минская – перешагнули миллионный рубеж. Самый богатый урожай – в центральном регионе.

В Беларуси намолотили более 5 млн тонн зерна -1

Работа кипит в каждом хозяйстве. В полях в эти дни более 8 000 комбайнов. Аграрии обработали 60 % к уборочной площади. С каждым днём всё активнее включаются в жатву и северные регионы Беларуси.

В 2020 году у Витебской области есть все основания рассчитывать на миллион тонн. Урожайность здесь несколько ниже средней по стране. Хлеборобы убрали только третью часть колосовых. В закромах уже 445 тысяч тонн. Более полумиллиона тонн – у Могилёвской области. 

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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