В Беларуси намолотили более 5 млн тонн зерна

Новости Беларуси. К цифрам уборочной кампании. По информации Минсельхозпрода в Беларуси на 8 августа намолочено более 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три области – Брестская, Гродненская и Минская – перешагнули миллионный рубеж. Самый богатый урожай – в центральном регионе.
Работа кипит в каждом хозяйстве. В полях в эти дни более 8 000 комбайнов. Аграрии обработали 60 % к уборочной площади. С каждым днём всё активнее включаются в жатву и северные регионы Беларуси.
В 2020 году у Витебской области есть все основания рассчитывать на миллион тонн. Урожайность здесь несколько ниже средней по стране. Хлеборобы убрали только третью часть колосовых. В закромах уже 445 тысяч тонн. Более полумиллиона тонн – у Могилёвской области.