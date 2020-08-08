В Беларуси намолотили более 5 млн тонн зерна

Новости Беларуси. К цифрам уборочной кампании. По информации Минсельхозпрода в Беларуси на 8 августа намолочено более 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три области – Брестская, Гродненская и Минская – перешагнули миллионный рубеж. Самый богатый урожай – в центральном регионе.