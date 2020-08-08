Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Новости Беларуси. Уборочная перешла экватор. Александр Лукашенко рассчитывает, что урожай в 2020 году составит 10,5 миллионов тонн с учетом кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 августа глава государства ознакомился с ходом уборочной в Минском районе. Президент побывал в хозяйстве «Гастелловское». Впрочем, задачи, которые прозвучали сегодня, касаются всех, кто занят в жатве: увеличить урожайность рапса, бережно относиться к технике и убирать зерно без потерь. Виктория Ходосок провела эту субботу в полях.

Под палящим солнцем, без выходных и свободного времени. Объемам работы аграриев не позавидуешь. Но все ради важной, а главное общей цели – страна должны быть с хлебом. Звучит громко, но так оно и есть.

На полевые работы сегодня брошены все силы и вся техника. Результаты по стране – экватор перешагнули. Убрано почти 6 миллионов тонн зерна. В день получается справляться с порядка 5 %. Влаги нет, и это только на руку.

Еще большой плюс – убирать в этом году начали чуть позже, колосья успели налиться хорошим зерном. Президент ориентирует на общую цифру урожая в 10,5 миллионов тон – больше не надо. А в этом году так и будет. Александр Лукашенко о помощи хозяйствам топливом: чтобы не затягивали, чтобы Турчин не приходил, на колени не вставал и не выпрашивал

Вспомнил Президент про БНБК неспроста. Уже 10 августа глава государства планирует посетить это предприятие. Это наш амбициозный проект, запуск которого рассчитан на три этапа. В скором времени биотехнологическая корпорация будет заниматься глубокой переработкой зерна по современным методам биотехнологии, получать комбикормы, премиксы (проще говоря, витаминно-минеральные добавки и незаменимые аминокислоты).

Каждый год уборочную капанию Президент держит на личном контроле и всегда находит время выехать в поля. 8 августа это площади хозяйства «Гастелловское». Земли предприятия – 4 000 гектаров. Под посевы отведена большая часть. Здесь собирают порядка 80 центнеров зерна с гектара. На заметку – средняя урожайность не превышает 40.

В целом это многопрофильное хозяйство. Здесь выращивают и крупный рогатый скот. Логичный и актуальный вопрос Александра Лукашенко: что с падежом скота? Министр Крупко говорит глобальнее, за всю страну: на 20 % цифра снизилась. Работа ведется по всем областям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотри, чтобы мы в конце года не имели неприятных разговоров по поводу падежа. Это недопустимо, когда скот гибнет. Чего бы нам ни стоило, скот нужно сохранить. Ибо будем радоваться урожайности, а кормить будет некого.

За успехом аграриев не должны скрываться трудности. Это будет только тянуть вниз весь результат. Потому в поле Президент напрямую спросил, какие есть проблемы. Президент Беларуси о сельхозтехнике: «Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет» Хороший урожай – это и про высококлассную технику, и про способного агрария, и про хозяйские руки. С техникой надо быть аккуратнее. Каждый год 600 комбайнов приходится менять. В среднем машины используются по 11-12 лет, но можно и больше. Здесь вопрос к тем, кто с техникой работает. Президент сделал на этом акцент.

Андрей Карпук, комбайнер сельхозпредприятия «Агро-Нива»:

Вот моя рабочая лошадка. Мы уже с ней 15-й сезон. Он называет его ласково старичок и каждое утро помогает завестись и взять очередной рубеж. Комбайн Андрея Карпука, несмотря на преклонный возраст, не работает, а пашет. В этом сезоне намолотил 1 300 тонн зерна. Он получил его новым и каждый год ведет «историю болезней». Говорит, техника всегда о своих проблемах сперва шепчет.

Опыт механизатора – 20 лет. Первый получил еще в 8 классе помощником у отца. Шутит: еще тогда научился договариваться с техникой.

Андрей Карпук:

15 лет – это уже прилично, считается, старик. Уже надо беречь и побольше ремонта тут, побольше с ним, конечно, обслуживания, чем с новым. А так еще ходит нормально, в этом сезоне почти без поломок. Этому комбайну досталось, потому что он убирал в свое время и кукурузу кроме зерновых. Ему досталось. А если комбайн убирает чисто зерновые, то он может и дольше, до 20 сезонов может ходить.

К финишу хлеборобы придут через несколько дней упорной работы. Сил и техники хватает. Уточнил Президент про чудо-комбайн GS2124. Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124» Два года его испытывали на полях «Александрийского» в Шкловском районе. Образцу необходимы некоторые доработки.





Александр Лукашенко:

Я все-таки хочу посмотреть еще раз и поговорить с конструкторами по поводу этого комбайна (GS2124 — прим. ред.) Я наблюдаю – в Гродненской области у нас появился парень-пятитысячник. Но он на John Deere. Мы должны 5 000 и на своем комбайне выдать, поэтому мне надо посмотреть последний вариант этого комбайна.

По содержанию микроэлементов и витаминов рапсовое масло приравнивают к дорогому оливковому, но цена гораздо ниже. Да и спрос возрастает за счет суперполезных компонентов. Из главного – помогает укрепить иммунитет. Для 2020-го это больше чем важно.

Александр Каштанов, главный инженер Витебского маслоэкстракционного завода:

Не зря рапсовое масло называют северным оливковым маслом. По своему качественному составу напоминает оливковое масло содержанием Омега-3, Омега-6 жирных кислот. В подсолнечном масле содержится меньше Омега-3 жирных кислот, которые необходимы человеку. Есть и техническая составляющая рапсового масла. Оно идет на производство биотоплива для заправки комбайнов, техники и всего остального, которые участвуют в уборочной кампании.