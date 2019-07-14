Кукуруза и арбузы на юге, картофель на севере, лён на востоке: как белорусские аграрии адаптируются к изменениям климата

Новости Беларуси. В последнее время то и дело появляются сообщения об аномальных погодных явлениях. Не будем о катастрофах – возьмем изнуряюще жаркий июнь и неприветливо холодный июль нашего с вами лета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Синоптики то и дело публикуют долгосрочные прогнозы относительно глобального потепления. Но это как в анекдоте про динозавра: может, будет, а может – нет. Другое дело – люди, работающие на земле, которые с изменениями климата сталкиваются каждую посевную и уборочную. Как погода заставляет аграриев формировать новую продуктовую географию белорусских земель? Знает корреспондент Александр Добриян.

По длине початка, нитей эта кукуруза уже цветет пять дней. Кукурузы в этом году развитие очень хорошо шло. Задержало немножко наступление фаз отсутствие осадков. Если бы сложилось удачно по осадкам, она бы зацвела на четыре-пять дней раньше.

«Роман» с царицей полей у Леонида Шиманского длится уже четверть века. Говорит, когда-то никто не верил, что в Беларуси будет возможно получить зерно кукурузы. Теперь эти поля под Мозырем – малая родина десятка чисто белорусских гибридов. Семена родительских линий отсюда разъезжаются по всей стране. Это самый северный центр селекции кукурузы на планете.

Александр Добриян, корреспондент:

Если еще в конце XX века в Беларуси кукурузу называли царицей полей скорее по инерции, то в последние годы заокеанская культура действительно заявила о своих правах. Посевные площади в стране превысили 1 миллион гектаров, причем каждый третий гектар – в Гомельской области. Аграрии юго-востока страны называют кукурузу стратегической культурой.

Взойти на трон царице полей в Беларуси помогли селекция и климатические изменения. Кукуруза гораздо лучше приспособлена к жаре и отсутствию осадков, чем привычные нам злаки – рожь, пшеница, овес или ячмень.

Леонид Шиманский, директор Полесского института растениеводства НАН Беларуси:

Это культура, которая переносит засуху. Она рационально использует ту влагу, которая есть. Она может вначале развиваться очень медленно, потом, после выпадения осадков, начинает расти, потом опять немножко задерживается. Это культура, которая отвечает на изменение климатических условий.

Второй год подряд безводье бьет по урожаям зерновых: в 2019 году в Гомельской области засуха уничтожила 73 тысячи гектаров – 8 % посевов! В этих условиях кукуруза – это не только силос. В 2018-м 40 % зерна, выращенного в регионе, – зерно кукурузы. В нынешнем году посевы предусмотрительно удвоили и не прогадали.

Елена Филипович, заместитель начальника управления Гомельского облисполкома:

Конечно, мы реагируем на изменение климата. Мы проанализировали пять лет последних по осадкам, и у нас за последние пять лет был постоянный недобор в осадках. Покультурно, конечно, тоже меняется ситуация. Отдается предпочтение засухоустойчивым культурам, в первую очередь среди зерновых это кукуруза. Кукурузе на зерно и как кормовая культура для того, чтобы получить силос.

В ближайшем будущем на песчаных полях юго-востока все чаще будет встречаться еще более засухоустойчивый вид – сорго. Первый отечественный сорт уже проходит испытания. По сахаристости этот злак сравним с сахарным тростником, а прирост зеленой массы достигает 1000 центнеров с гектара.

Владимир Копылович, заведующий лабораторией кормопроизводства Полесского института растениеводства НАН Беларуси:

В условиях Гомельской области, на наших, будем говорить, бедных (потому что больше у нас песчаных почв и засушливые условия) почвах сорго отлично переносит засуху. Что немаловажно, раньше основным источником сахара были кормовые корнеплоды, а сейчас в республике практически их не сеют. Так вот, вопрос природного сахара можно решить за счет сахарного сорго.

Однако потепление далеко не всегда означает проблемы. Больше тепла для растений означает более высокую продуктивность – главное, чтобы хватало влаги и питательных веществ в почве.

Например, на более плодородных землях юго-запада страны потепление добавило урожайность на традиционных зерновых. Кроме того, здесь уже экспериментируют с виноградом и арбузами. Например, в Новоселках своя бахча есть уже у десятка сельчан. Первопроходцем 9 лет назад был Петр Гурич.

Петр Гурич, житель агрогородка Новоселки:

Могу с полной уверенностью сказать, что арбуз уже наша культура. Я сам выращиваю эту культуру на протяжении 9 лет. И он прижился у нас. И люди очень это ценят, любят. Надо продолжать в этом темпе. Брестская область, вот эта южная часть – Малоритский, Кобринский районы – более походящая для выращивания арбузов: песчаные почвы, юг, тепло, влага. Растут арбузы довольно неплохие. До 10 (килограммов – прим. ред.), был самый большой 16,3.

И если арбузы пока не играют ключевую роль в экономике аграрной отрасли региона, то высокопродуктивные яблочные сады уже раскинулись на тысячи гектаров. Деревья высаживают на самых плодородных землях, ухаживают круглый год, но и прибыль с фрукта тоже внушительная. Две трети урожая уходит на экспорт.

Николай Остапович, управляющий отделением садоводства ОАО «Агро-сад «Рассвет»:

Чтобы заниматься яблоками, должны быть определенные климатические условия: хорошая балльность почвы, низкое залегание грунтовых вод, не морозные снежные зимы, минимальная угроза весенних заморозков, положительные температуры за период вегетации – это все есть в нашей Брестской области. Урожаи очень хорошие получаем. В прошлом году получили больше 400 центнеров с гектара.

В соседней Гродненской области ставку делают на сахарную свеклу. В хозяйствах признаются: именно эта культура не первый год залог их благосостояния. Регион – главный поставщик сырья на белорусские сахарные заводы.

Виктор Кузьмицкий, главный агроном СПК имени И. П. Сенько:

Два дня у нас проходят дожди, наконец-то они пошли. Они благоприятно сказались на развитии свеклы, которая начала уже подгорать, начали отмирать нижние листья. Сейчас она встрепенулась, подняла ботву и начала бурное развитие. Я думаю, что это будет спасение для данной культуры.

Летняя засуха заставила Виктора Кузьмицкого поволноваться, ведь сахарная свекла для его хозяйства золотая жила. Урожайность на этом поле почти 900 центнеров с гектара. Одно только это хозяйство отгружает корнеплодов больше, чем отдельные районы. Культура требует особого внимания, но дело прибыльное. Уже сейчас все говорит о том, что в этом сезоне хозяйство будет в плюсе, а значит, и чай у белорусов будет сладким.

На это время очень хорошая.

Для Витебской области стратегический корнеплод, а точнее клубень – картофель. Урожаи «второго хлеба» белорусов здесь самые высокие в стране. В одном только Толочинском районе в 2018 году собрали 37 тысяч тонн. А в связи с потеплением для возделывания этой культуры север страны и вовсе идеальное место. Дело в том, что при температуре воздуха в +25ºС картофель прекращает рост, а при +30ºС растение и вовсе начинает деградировать. Например, на юге Беларуси из-за июньской жары на полях клубней ранних сортов на 70 % меньше нормы. На севере же наоборот большие виды на урожай.

Андрей Балыш, директор Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

Витебская область действительно последние несколько лет занимает лидирующее место по картофелю. Отобраны сорта, которые районированы и дают постоянную прибавку в условиях нашей области. В Витебской области все-таки сохраняется и влага, и более связные почвы.

Восток – дело тонкое, словно шелк (в случае Беларуси – лен). Культура, которую нередко приравнивают к национальному достоянию, недаром нежно-голубые цветки красуются на белорусском гербе. Особое внимание белорусскому шелку – на полях Могилевской области.

В помощь аграриям целый арсенал современной отечественной спецтехники – льнотеребилки, комбайны, пресс-подборщики. Результат соответствующий – длина стебля в среднем метр. А это залог качества конечного продукта – гибкость и прочность будущего волокна. Кстати, предпочтение здесь отдают отечественным сортам, которые гораздо лучше адаптированы к местным условиям.

Дмитрий Павлюченко, главный агроном ОАО «Горкилен»:

45 % площадей засеяны французским сортом, а остальное – отечественные сорта у нас. Если сравнивать сорт «Грант» с французским «Ализе», «Грант» не уступает французскому, а по высоте даже превосходит его. В перспективе выпуск еще двух новых сортов белорусской селекции – «Дукат» и «Талер».