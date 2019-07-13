Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак обсудят в Москве компенсацию убытков и тариф на транзит нефти через Беларусь

Новости Беларуси. «Нефтяную тематику» 13 июля в Москве обсудят вице-премьеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Нефтяную тематику» 13 июля в Москве обсудят вице-премьеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что речь на встрече пойдет в том числе о компенсации убытков, которые понесли белорусские НПЗ в апреле 2019 года в связи с поступлением загрязненного сырья. Предполагается также, что Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак обсудят тариф на транзит нефти через Беларусь.
12 июля российская сторона заявила, что наши предложения считает справедливыми, и партнеры готовы к обсуждению компромиссного варианта.