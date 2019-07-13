Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак обсудят в Москве компенсацию убытков и тариф на транзит нефти через Беларусь

Ожидается, что речь на встрече пойдет в том числе о компенсации убытков, которые понесли белорусские НПЗ в апреле 2019 года в связи с поступлением загрязненного сырья. Предполагается также, что Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак обсудят тариф на транзит нефти через Беларусь.