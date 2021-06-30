Татьяна Рунец: товарооборот с Россией увеличился, несмотря на фактор пандемии

Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.
Какие уроки вынесли из сложившейся эпидситуации и перспективы развития интеграции – это обсуждали сегодня торгово-промышленные палаты двух стран. Подтверждают, тема форума как никогда в тему – цифровизация. В пандемию производства не остановились и активно осваивали новые электронные способы торговли. Уже работает программа «Экспорт online», электронная биржа. Здесь представлено более 100 отечественных предприятий, присоединяются и другие.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что получилось. Смотрите, даже товарооборот с Российской Федерацией об этом говорит. Правильно? Он увеличился, несмотря на фактор пандемии. И я хочу сказать, что у нас активно работали и предприятия государственной формы собственности, и коммерческие предприятия.
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