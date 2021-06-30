Владимир Шимов: «В кризисных условиях либеральные методы управления не срабатывают»

Новости Беларуси. О прошлом, настоящем и будущем белорусской экономической модели в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ говорим с Владимиром Шимовым. Владимир Николаевич в системе давно. Будучи министром экономики в очень сложное для страны время, 1990-е, вместе с командой выводил страну из крутого пике. Потом долгое время возглавлял БГЭУ. С ученым-экономистом Ирина Мартьянова пообщалась накануне значимой даты и для нашего гостя, и для страны в целом. Ирина Мартьянова, СТВ:

Повод для нашей встречи – 100 лет на днях исполняется с момента образования экономической системы Беларуси. В таких интервью, как правило, хочется сначала спросить, с чего все начиналось. Но, если вы не против, я начну с конца. Тяжелое очень время сейчас, я имею в виду последний пакет санкций. И хотелось бы понимать, было ли сложнее. Я вот знаю, что вы были министром экономики с 1996 года, тогда тоже были очень непростые времена. ​«Тот период, когда я работал министром экономики, – это действительно был очень сложный период»

Владимир Шимов, министр экономики Беларуси (1996-2002), доктор экономических наук:

Каждое время рождает свои сложности и вызывает свои механизмы решения этих проблем. Я знаю одно, что тот период, когда я работал министром экономики, – это действительно был очень сложный период, 1996-2002 годы. Сложный он был тем, что, в принципе, очень стагнировала наша экономика. Колоссальное падение было жизненного уровня. Мы потеряли в уровне жизни населения фактически около 40 %, валовой внутренний продукт упал на 35 %, а инвестиции, которые являются, в принципе, драйвером всего, упали на 63 %. Вот в этих непростых условиях приходилось думать и составлять проекты и программы, которые позволят в начале стабилизировать ситуацию в стране, а затем создать некие предпосылки для экономического роста. Вы знаете, даже Советский Союз во время Второй мировой войны не имел такого урона по потере валового внутреннего продукта и всех прочих остальных вещей, какое мы поимели на тот период. Да, безусловно, это была катастрофа. Причем сложность состояла в том, что, с одной стороны, был определенный коллапс в экономике, а с другой стороны, был и политический, государственный. И вот эти два кризиса совпали. И нужно было поднимать экономику и создавать государственность, новую, суверенную Беларусь и ее институты. Это очень сложный процесс. Конечно, в итоге страна с ними справилась. ​Как восстанавливали экономику в 1996 году?​ Ирина Мартьянова:

А как? Владимир Шимов:

Были разработаны первоочередные меры по выходу экономики страны из кризиса в 1994 году. И мы убедились в том, что они работают, но работают незначительно. Потому что негативные процессы, которые укоренились в экономике страны, имели пролонгированный, долговременный характер воздействия. И тут пришло осознание того, что необходима система взаимосвязанных документов стратегического и тактического характера. И вот тогда мы стали разрабатывать Национальную стратегию устойчивого развития на 15 лет, с ней связывать основные направления социально-экономического развития на 10 лет, из этих основных направлений вытекали программы социально-экономического развития на пять лет и затем уже годовые прогнозы. Вы видите, что цели были взаимосвязаны. А механизмы на каждом из этих этапов, безусловно, применялись разные. Вот этот подход и позволил нам в 1998 году принять закон о социально-экономическом прогнозировании и программировании и издать постановление Совета министров о системе организации этих прогнозов. Это очень здорово на том этапе помогло.

Ирина Мартьянова:

Современным поколениям может показаться, не обижайтесь, слегка устаревшими понятия. Вы сейчас назвали – проект, парадигма, проект социально-экономического развития страны. Неужели мы так нуждаемся в этих программных документах? Владимир Шимов:

Любому молодому человеку, любому пожилому человеку задам простой вопрос. Как они расходуют семейный бюджет? Как хотят? Или все-таки… Ирина Мартьянова:

Вы говорите о планировании? Владимир Шимов:

Конечно. Они считают, сколько у них пойдет на еду, сколько на одежду, сколько на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это дорожная карта семьи, а это дорожная карта развития государства. Знаете, я скажу так. Особенно в кризисных условиях либеральные методы управления не срабатывают. И очень правильно, что тогда была установлена достаточно жесткая власть, которая требовала, и именно это позволило на том этапе нам вначале получить стабилизацию ситуации, а затем создать предпосылки экономического роста. С 1996 года наша страна уже не теряла ВВП, она только прирастала. Чем отличаются программы социально-экономического развития в 1996 году и в 2021-м?

Ирина Мартьянова:

В 1996 году прошло I Всебелорусское народное собрание. На нем вы представляли проект социально-экономического развития. В этом году прошло Всебелорусское народное собрание, на нем тоже был представлен проект социально-экономического развития страны на ближайшие годы. Вы можете сравнить, хоть я помню, в начале интервью вы сказали, что сравнивать – это дело неблагодарное... Тем не менее. Точки роста. Скажем, в первой программе на что делался акцент и на что делается акцент сегодня? Владимир Шимов:

Вы знаете, поскольку программа 1996-2000 решала ключевые проблемы... Ресурсов не было, они были очень ограничены, поэтому эти ресурсы нужно было распределить очень грамотно. И были выбраны три приоритета. Развитие экспорта, развитие жилья и продовольственная база. Я могу сказать, что они здорово помогли как локомотивы, как драйверы вытянуть экономику, стабилизировать и придать экономический рост. Но выполнили мы тогда фактически полностью только один – экспорт. На половину выполнили жилищное строительство, потому что слишком увлеклись иммерсионным кредитованием жилищного строительства, что привело в конечном итоге к определенным негативным процессам и множественности курса. И не выполнили ту задачу, которую ставили по продовольствию. А на современном этапе мы можем сказать, что проблема продовольствия в течение вот этих лет и развития аграрного сектора во многом уже решена. Поэтому отличие состоит в том, что перед нами стоит задача инновационного развития экономики, создание механизмов, которые позволяют делать нормальный трансфер инновационных вещей. Там мы об этом и не думали, и не говорили, потому что решали принципиально иные задачи.