Контейнерный поезд с молочной продукцией белорусских предприятий впервые отправится в китайский Чунцин

Новости Беларуси. «Один пояс – один путь» и тысячи тонн товара. 4 сентября со станции «Колядичи» в китайский Чунцин впервые отправится контейнерный поезд с молочной продукцией белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состав планируется внушительных объемов – 41 40-футовый контейнер. Это пилотный проект. Наша продукция по новому маршруту проследует впервые.

К слову, транзитное сообщение из Китая в Европу через нашу страну налажено с 2011 года. За 7 лет экономические связи между Беларусью и Китаем окрепли, взаимный товарооборот значительно вырос. Так возникла необходимость прямых поставок и появился маршрут с конечной станцией «Колядичи».

Первый контейнерный поезд из Чунцина встречали здесь в середине июля. Состав преодолел 8,6 тысяч километров за 12 дней. 4 сентября торжественно отправляется первый рейс из Беларуси в Чунцин.