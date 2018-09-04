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Контейнерный поезд с молочной продукцией белорусских предприятий впервые отправится в китайский Чунцин

04 сентября 2018 06:26
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Новости Беларуси. «Один пояс – один путь» и тысячи тонн товара. 4 сентября со станции «Колядичи» в китайский Чунцин впервые отправится контейнерный поезд с молочной продукцией белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контейнерный поезд с молочной продукцией белорусских предприятий впервые отправится в китайский Чунцин -1

Состав планируется внушительных объемов – 41 40-футовый контейнер. Это пилотный проект. Наша продукция по новому маршруту проследует впервые.

К слову, транзитное сообщение из Китая в Европу через нашу страну налажено с 2011 года. За 7 лет экономические связи между Беларусью и Китаем окрепли, взаимный товарооборот значительно вырос. Так возникла необходимость прямых поставок и появился маршрут с конечной станцией «Колядичи».

Первый контейнерный поезд из Чунцина встречали здесь в середине июля. Состав преодолел 8,6 тысяч километров за 12 дней. 4 сентября торжественно отправляется первый рейс из Беларуси в Чунцин.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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