Новости экономики за 03.09.2018

Новости Беларуси. Беларусь готовится выпустить госаблигации на внутреннем рынке Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из агентств Поднебесной присвоило нашей стране кредитный рейтинг по своей национальной шкале на уровне «АА+» со стабильным прогнозом. А весьма не плохая оценка. Белорусская логистическая компания размещает корпоративные бонды на 2,5 миллиона долларов.

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ Компания привлекает средства для обновления автопарка. Заявленная доходность – 6% годовых. По данным Нацбанка только в июле 2018 года в стране было выпущено корпоративных облигаций на сумму более миллиарда долларов в эквиваленте. При этом в обращении их на 6 миллиардов. Рынок корпоративных облигаций открывает для белорусских компаний новые возможности, так как позволяет привлекать средства инвесторов на более выгодных условиях.

ВЫИГРАЛИ ТЕНДЕР Белорусы отремонтируют дороги в Украине. Минский трест получил рекордный по объемам подряд на ремонт украинской дороги М-5 Киев-Одесса. Дорожная организация предложила в тендере самую низкую цену среди конкурентов. Почти полмиллиарда гривен или 25 миллионов долларов. В финальной части тендерных торгов белорусы обошли три украинские компании.

БУМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ Китай упростил допуск иностранных лекарственных препаратов на внутренний рынок. Этим готовы воспользоваться крупные фармацевтические компании, которые ждут серьезного роста продаж в стране. Общий объем расходов на здравоохранение в Китае достигнет к 2020 году более триллиона долларов. Для крупных производителей рынок Поднебесной остается перспективным, так как продажи фармацевтических препаратов через больницы и розничные аптеки могут вырасти в среднесрочной перспективе. Это произойдет из-за роста доходов населения, доступности медицинского страхования и обслуживания.

ЖАРА ПОДКОСИЛА В «молочном» секторе Европы, объем которого насчитывает порядка 12 миллиардов евро, кризис. Жара и засуха стали причиной перебойного снабжения кормами. Удои снизились. Доходы производителей молока и фермеров, соответственно, тоже. По оценкам специалистов, они в нынешнем сезоне будут в два раза ниже. Ситуация приведет к повышению цен на молоко. Еврокомиссия планирует подержать «молочный» сектор Европы. Брюссель поможет фермерам с покупкой кормов на зиму, цены на которые, в свою очередь, начали расти.