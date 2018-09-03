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Новости экономики за 03.09.2018

03 сентября 2018 17:54
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Новости Беларуси. Беларусь готовится выпустить госаблигации на внутреннем рынке Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из агентств Поднебесной присвоило нашей стране кредитный рейтинг по своей национальной шкале на уровне «АА+» со стабильным прогнозом. А весьма не плохая оценка. Белорусская логистическая компания размещает корпоративные бонды на 2,5 миллиона долларов.

Новости экономики за 03.09.2018-1

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Компания привлекает средства для обновления автопарка. Заявленная доходность – 6% годовых. По данным Нацбанка только в июле 2018 года в стране было выпущено корпоративных облигаций на сумму более миллиарда долларов в эквиваленте. При этом в обращении их на 6 миллиардов. Рынок корпоративных облигаций открывает для белорусских компаний новые возможности, так как позволяет привлекать средства инвесторов на более выгодных условиях.

Новости экономики за 03.09.2018-4

ВЫИГРАЛИ ТЕНДЕР

Белорусы отремонтируют дороги в Украине. Минский трест получил рекордный по объемам подряд на ремонт украинской дороги М-5 Киев-Одесса. Дорожная организация предложила в тендере самую низкую цену среди конкурентов. Почти полмиллиарда гривен или 25 миллионов долларов. В финальной части тендерных торгов белорусы обошли три украинские компании.

Новости экономики за 03.09.2018-7

БУМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Китай упростил допуск иностранных лекарственных препаратов на внутренний рынок. Этим готовы воспользоваться крупные фармацевтические компании, которые ждут серьезного роста продаж в стране. Общий объем расходов на здравоохранение в Китае достигнет к 2020 году более триллиона долларов. Для крупных производителей рынок Поднебесной остается перспективным, так как продажи фармацевтических препаратов через больницы и розничные аптеки могут вырасти в среднесрочной перспективе. Это произойдет из-за роста доходов населения, доступности медицинского страхования и обслуживания.

Новости экономики за 03.09.2018-10

ЖАРА ПОДКОСИЛА

В «молочном» секторе Европы, объем которого насчитывает порядка 12 миллиардов евро, кризис. Жара и засуха стали причиной перебойного снабжения кормами. Удои снизились. Доходы производителей молока и фермеров, соответственно, тоже. По оценкам специалистов, они в нынешнем сезоне будут в два раза ниже. Ситуация приведет к повышению цен на молоко. Еврокомиссия планирует подержать «молочный» сектор Европы. Брюссель поможет фермерам с покупкой кормов на зиму, цены на которые, в свою очередь, начали расти.

Новости экономики за 03.09.2018-13

ГРИБНАЯ «ВОЛНА»

Белорусские грибники сетуют на «пустой» год. В том смысле, что пустые лукошки. В лучшие времена могли заработать за пару месяцев до пяти тысяч рублей. В этом году таких денег не видать. Грибники зарабатывают за килограмм сданной в контору продукции от 7 до 9 рублей в зависимости от погодных условий. Вторая грибная «волна» приходится на сентябрь. Синоптики обещают дожди.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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