«Присоединение к соглашению – меч обоюдоострый». Вопросы участия Беларуси в системе госзакупок по правилам ВТО обсуждают в Минске
Новости Беларуси. Рынок большой торговли. 3 сентября в Минске обсуждают вопросы участия нашей страны в системе государственных закупок по правилам ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Присоединение к этому соглашению позволит Беларуси увеличить экспортный потенциал, а также открыть свой собственный рынок госзакупок.
Чтобы обсудить все плюсы и возможные риски, собрались представители госорганов, различных профильных ведомств, бизнес-сферы, секретариата ВТО и Европейского банка реконструкции и развития, а также мировые эксперты.
Первый шаг Беларусь сделала еще в июне – страна получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации. А вот переговоры по присоединению к соглашению по госзакупкам, согласно с установленной в ВТО процедурой, будут начаты после оформления членства Беларуси в этой организации.
Что же касается самого соглашения, то это многосторонний договор. Его участники – 47 стран, в том числе США, Канада, Швейцария, Япония. Из стран ЕАЭС назвать можно лишь Армению. Россия и Кыргызстан ведут переговоры по присоединению к этому договору.
Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Присоединение к соглашению – это меч обоюдоострый. С одной стороны, мы получаем доступ к рынкам стран-участниц. То есть мы увеличиваем свой экспортный потенциал, и наши предприятия, производители товаров, работы и услуг смогут на равных участвовать в процедурах закупок во многих государствах.
С другой стороны, мы открываем свой рынок государственных закупок. Сюда после присоединения придут иностранные компании.
Анна Каролина Мюллер, представитель секретариата Всемирной торговой организации:
Почему госзакупки, этот рынок так важны для вашей страны, для бизнес-ссобщества? Во-первых, потому что этот рынок очень велик: в среднем, в разных странах он составляет 15 % от ВВП. Во-вторых, сектор госзакупок связан с крупными инвестициями, такими как инфраструктура, школы, больницы. Это именно то, что позволяет модернизировать экономику и обеспечить рост.
В 2017 году стоимость заключенных по результатам госзакупок договоров превысила 6,5 миллиардов рублей, что составляет более 6 % ВВП в год. А с учетом строительной сферы и вовсе получается 10 %. Это средний показатель по многим странам.
Отметим, в нашей стране проводится эффективная работа по совершенствованию управления системой государственных закупок. Совсем недавно принята новая редакция соответствующего закона. Документ направлен на снижение количества посредников, обеспечивает прозрачность процедур, развитие конкуренции, а также более широкие возможности по защите своих прав и интересов.
В силу закон вступит с 1 июля 2019 года.