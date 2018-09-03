«Присоединение к соглашению – меч обоюдоострый». Вопросы участия Беларуси в системе госзакупок по правилам ВТО обсуждают в Минске

Новости Беларуси. Рынок большой торговли. 3 сентября в Минске обсуждают вопросы участия нашей страны в системе государственных закупок по правилам ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присоединение к этому соглашению позволит Беларуси увеличить экспортный потенциал, а также открыть свой собственный рынок госзакупок. Чтобы обсудить все плюсы и возможные риски, собрались представители госорганов, различных профильных ведомств, бизнес-сферы, секретариата ВТО и Европейского банка реконструкции и развития, а также мировые эксперты.

Первый шаг Беларусь сделала еще в июне – страна получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации. А вот переговоры по присоединению к соглашению по госзакупкам, согласно с установленной в ВТО процедурой, будут начаты после оформления членства Беларуси в этой организации. Что же касается самого соглашения, то это многосторонний договор. Его участники – 47 стран, в том числе США, Канада, Швейцария, Япония. Из стран ЕАЭС назвать можно лишь Армению. Россия и Кыргызстан ведут переговоры по присоединению к этому договору.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Присоединение к соглашению – это меч обоюдоострый. С одной стороны, мы получаем доступ к рынкам стран-участниц. То есть мы увеличиваем свой экспортный потенциал, и наши предприятия, производители товаров, работы и услуг смогут на равных участвовать в процедурах закупок во многих государствах. С другой стороны, мы открываем свой рынок государственных закупок. Сюда после присоединения придут иностранные компании.

Анна Каролина Мюллер, представитель секретариата Всемирной торговой организации:

Почему госзакупки, этот рынок так важны для вашей страны, для бизнес-ссобщества? Во-первых, потому что этот рынок очень велик: в среднем, в разных странах он составляет 15 % от ВВП. Во-вторых, сектор госзакупок связан с крупными инвестициями, такими как инфраструктура, школы, больницы. Это именно то, что позволяет модернизировать экономику и обеспечить рост.