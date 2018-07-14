8600 километров за 12 дней. Первый контейнерный поезд из Чунцина встретили в Минском районе

Новости Беларуси. «Один пояс – один путь» и тысячи тонн товара. Первый контейнерный поезд из Чунцина встретили сегодня, 14 июля, в Колядичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расстояние в 8600 километров состав преодолел за 12 дней. К слову, маршрут этот не новый: железнодорожное сообщение из Китая в Европу через нашу страну налажено с 2011 года. Однако экономические связи с тех пор окрепли, и появилась необходимость прямых поставок из Чунцина.

Сегодня в Беларусь прибыли товары легпрома и электроника. Сейчас стоит задача заполнить контейнеры на обратный путь белорусской продукцией.