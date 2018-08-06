«Конечно, азарт есть». Комбайнер из Витебска стал вторым двухтысячником на севере страны

Новости Беларуси. В самом трудном для аграриев регионе страны – Витебской области – уже второй экипаж намолотил 2 тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Если бы мы людей кормили плохо, то не было бы такого каравая». В числе лучших участников жатвы в СПК «Свислочь» – повар

На этот раз в лидеры выбился представитель Орши. Принимает поздравления Александр Комаров из хозяйства «Заднепровский». В числе лучших и сам Оршанский район. К этому часу здесь убрали почти половину площадей и намолотили 50 тысяч тонн зерна и зернобобовых. Николай Лукашенко принял участие в уборочной кампании

На уборочную Александр Комаров впервые попал еще в школьном возрасте. Отец работал на отвозке зерна, а он, школьник, – помощником комбайнера. В «Заднепровском» сегодня работает 17 комбайнов. Намолотили почти 9 тысяч тонн зерна и зернобобовых. Две из них – в закрома положил Комаров. Буквально пару часов назад он стал вторым двухтысячником на севере страны.

Александр Комаров, комбайнер филиала «Заднепровский»:

Конечно, азарт есть. Чтобы намолотить тысячу, потом еще, стремимся и быстренько так. Утром почистили – поехали дальше, дальше, дальше. Быстренько делается.

Александр Позняк, председатель Оршанского райисполкома:

Люди, когда чувствуют, что на уровне Президента оценивается их труд. Это, наверное, такой дополнительный стимул для работы.

Весь собранный урожай, около 20 тысяч тонн, переработают на корм. В «Заднепровском» более 50 тысяч свиней, 4 тысячи коров. А не так давно в хозяйстве решили попробовать себя в новом направлении – разведении овец. Дело хоть и хлопотное, но достаточно прибыльное.

Игорь Василенко, директор филиала «Заднепровский»:

Сегодня на рынке мясо овец как минимум в 3-4 раза дороже мяса свинины и говядины. И по просьбе нашего мясокомбината, который закупает для детского питания за границей, мы решили развести у себя этих овец.

Оршанский регион сегодня занимает лидирующие позиции и в темпе уборки, и в урожайности, и в намолоте. Хотя включился в страду несколько позже обычного – ждали, когда наконец вызреет зерно. Впрочем, это не единственный нюанс в выращивании и уборке на севере страны.

Владимир Матвеев, заместитель председателя Оршанского райисполкома:

У нас много мелкоконтурных полей. Сенненский район взять – там вообще. Второе – почвы. У нас суглинки, есть даже глиняные почвы. Те которые, как в этом году такая погода, то стоит вода, вода вообще не уходит. Плюс еще и холода.

Орша уже намолотила порядка 50 тысяч тонн зерна и зернобобовых. Это один из самых высоких показателей в Витебской области. Если хорошая погода сохранится и дальше, то в регионе завершат уборку дней за 10.