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«Туризм зарождается в разнице»: Гродненская область устанавливает дружеские связи с провинцией Фуцзянь КНР

06 августа 2018 12:21
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Новости Беларуси. Гродненская область расширяет географию зарубежных партнеров. 6 августа подписан протокол о намерении по установлению дружественных связей с провинцией Фуцзянь Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Туризм зарождается в разнице»: Гродненская область устанавливает дружеские связи с провинцией Фуцзянь КНР-1

В документе обозначены три основных пункта сотрудничества – это торговля, инвестиции и культура. Еще предстоит детально проработать каждый и определиться с приоритетами. Делегация из этого региона Китая впервые посещает Беларусь. Сразу после Гродно гости отправятся в столицу.

«Туризм зарождается в разнице»: Гродненская область устанавливает дружеские связи с провинцией Фуцзянь КНР-4

Провинция Фуцзянь расположена на побережье Китайского моря – регион может быть интересен для нас в том числе и с точки зрения туризма. В свою очередь партнеры из Поднебесной особенно оценили перспективы 30-дневного безвизового режима, который начнет действовать между Беларусью и Китаем 10 августа.

«Туризм зарождается в разнице»: Гродненская область устанавливает дружеские связи с провинцией Фуцзянь КНР-7

Лян Цзянъюн, член постоянного комитета, начальник секретариата, начальник отдела пропаганды парткома КПК провинции Фуцзянь КНР:
Между нашими двумя регионами очень большая разница в климате и в живописных ландшафтах. Поэтому и говорят, что туризм как раз и зарождается в разнице. Мы хотим, чтобы как можно больше туристов из провинции Фуцзянь приехали в Гродно, ведь каждый год около 4 миллионов наших туристов отправляются в путешествия. Если 10 % из них приедут в Беларусь, то это получится уже 400 тысяч человек ежегодно.

«Туризм зарождается в разнице»: Гродненская область устанавливает дружеские связи с провинцией Фуцзянь КНР-10

Елена Бубенчик, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
У нас сегодня сформирован, скажем так, атлас инвестиционных предложений с учетом обмена опытом, визитами, взаимоотношениями, которые сегодня необходимы нам, но они интересны и китайской стороне. То есть первые проекты в честь инвестиционного сотрудничества уже реализовываются на территории Гродненской области. После сегодняшней встречи мы, безусловно, надеемся на развитие этих инвестиционных отношений.

«Туризм зарождается в разнице»: Гродненская область устанавливает дружеские связи с провинцией Фуцзянь КНР-13

Меж тем, это уже второй регион Китая, с которым Гродненскую область связывают экономические и культурные отношения. Такой же договор подписан и с провинцией Ганьсу. В итоге у двух регионов уже немало совместных проектов. В Гродно построен центр китайской народной медицины, с китайской поддержкой развивается гостиничный бизнес и туризм. Ну а гродненские предприятия отправляют в Китай сухое молоко, лен, мясо и продукцию деревообработки.

Говорить на одном языке. В Гродно представители китайской провинции Ганьсу изучают русский язык

# Беларусь-Китай # Экономика # Лян Цзянъюн # Елена Бубенчик # Фотофакт

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