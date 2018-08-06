Индийский миллиардер построит в Минске центр по производству лекарств

Новости Беларуси. В Минске построят научно-технологический центр по производству лекарств имени известного индийского учёного – Юсуфа Хамида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В церемонии закладки первого камня участие 6 августа принял и сам миллиардер.

Глава индийского фармацевтического гиганта инвестирует в проект один миллион долларов. Производство появится на базе одного из белорусских предприятий.

Это выполнение ранее достигнутых договоренностей во время визита правительственной делегации Беларуси в Индию. С конвейера будет сходить широкий ассортимент лекарств. В том числе препараты от болезни Альцгеймера.

Юсуф Хамид, председатель правления фармацевтической компании Cipla Limited (Индия):

Мы ведущая фармацевтическая компания в Индии. А я на половину индус, на половину белорус. Поэтому мне интересен этот регион. Я обещал белорусскому производству оказать содействие по максимуму. Мы экспортируем из Индии в страну готовые ингредиенты, мы поможем создавать новые лекарства, займёмся исследованием и разработкой. И будем производить новые продукты, создавать новые формулы на благо Беларуси и белорусов.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Главное, что компания приходит с абсолютно новыми препаратами. Совершенно разного направления действия. Эти препараты признанные в мире. И им не надо уже проходить сертификации. Одно уже название компании уже будет обозначено на этих упаковках – это даёт право гарантированного использования и продвижения не только в Беларуси, но и за рубежом.