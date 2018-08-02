«Если бы мы людей кормили плохо, то не было бы такого каравая». В числе лучших участников жатвы в СПК «Свислочь» – повар

Новости Беларуси. А вот некоторые хозяйства Гродненского района уже завершают уборку зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одними из первых последние гектары хлебной нивы дожали в СПК «Свислочь». Лучших участников жатвы наградила Федерация профсоюзов. Церемонию организовали прямо в поле c музыкальными номерами и национальными костюмами.

Помимо традиционного каравая и денежных подарков, работникам вручили путёвки в один из лучших профсоюзных санаториев. На этот раз в числе героев уборочной – комбайнеры, водитель, агроном и даже повар. Ведь организации горячего питания во время жатвы уделяется особое внимание.

Светлана Хмелевская, главный повар СПК «Свислочь»:

Если бы мы людей кормили плохо, то, конечно, не было бы такого каравая. Мы стараемся кормить их вкусно, питательно и чтобы были хорошие порции, чтобы все были сыты, довольны.

Ромуальд Юровский, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:

Задача наша, профсоюзных работников, чтобы уборка проходила в максимально комфортных для участников условиях, чтобы были все обеспечены горячим питанием, двухразовым горячим питанием. Технические инспекторы обследуют каждый мехдвор, каждое хозяйство, мы смотрим за своевременной выдачей спецодежды и спецобуви.