Новости экономики за 06.08.2018

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога продолжает увеличивать объемы поставок белорусских товаров в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько стоит школьная форма белорусского производства?

И речь уже не просто о перевозке из пункта А в пункт Б. Сегодня это готовое транспортное решение по доставке продукции в любую точку Европы или Китая. В будущем по программе «Один пояс и один путь» в Китай будут поставлять в месяц 60 контейнеров продукции на 5 млн долларов. БЖД также готова организовать доставку грузов из Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» как в страны Евразийского экономического союза, так и в страны Евросоюза. ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Нацбанк максимально сокращает присутствие валюты в расчетах внутри страны. Министерство финансов ограничит выпуск на белорусском рынке валютных облигаций, и это будет касаться всех субъектов корпоративного сектора, в том числе банков. Ранее уже отменили использование паспортов при покупке валюты, а также позволили предприятиям не продавать государству часть валютной выручки. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПОРТА

Банк развития представил интересы Беларуси в капитале панафриканского банка. Это значит, что у белорусских экспортеров появится дополнительная возможность выхода на африканские рынки, в том числе посредством экспортного финансирования поставок белорусской продукции в африканские страны. Так в мае 2018 года Банк развития подписал базовое кредитное соглашение на предоставление панафриканскому банку кредитной линии в размере 70 млн долларов. МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР