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Комитет госконтроля выявил случаи завышения количества и качества заготовленных кормов

12 сентября 2013 18:38
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Новости Беларуси. Комитет госконтроля выявил случаи завышения фактически заготовленных кормов. Причем в некоторых хозяйствах приписки превышали реальный объем сена, сенажа и соломы.

Например, в Лиозненском районе Витебской области завышенные показатели обнаружены в половине проверенных хозяйств. Как выяснилось, преувеличивают и качество заготовленных кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Скрипкин, начальник Управления контроля за работой агропромышленного комплекса Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Указанные данные лабораторных исследований, а также имеющиеся факты приписок могут свидетельствовать о том, что представленный в отчете объем заготовки сенажа в целом по республике как минимум на 10% выше фактического его объема. При этом, надо учитывать, что значительная его часть должна быть переведена в менее ценный по питательным свойствам корм – в силос и сенаж. 

# Экономика # Комитет госконтроля # Комитет госконтроля Республики Беларусь # Валерий Скрипкин

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