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Первый серийный вертолет МИ-8 МСБ создали в Витебской области. Испытания 23 сентября 2013

11 сентября 2013 16:49
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Новости Беларуси. В Орше создали первый серийный вертолет МИ-8 МСБ. Его предшественник родом из 60-ых прошлого столетия. Но недавно вертолет возродили, и воздушная машина даже установила мировой рекорд по высоте, покорив Эверест. При этом, брал такую высотку МИ-8 более десятка раз. Секрет обновленного вертолета в двигателе, аналогов которого нет ни в одной стране мира. Мощное сердце вертолета производят пока в Украине. А вот все остальные детали делают на Оршанском авиаремонтном заводе, где будет налажено серийное производство таких машин. 

Аналогичный вертолет МИ-8 МСБ впервые в истории авиации был поднят на высоту 9 тысяч 150 метров. Такого не делала ни одна машина в мире.

Этот вертолет практически аналог МИ-8 Т, который производили еще в 60-ые годы  прошлого столетия. Сегодня уникальную машину буквально возродили украинские инвесторы. Они модернизировали старый МИ-8. И пробный экземпляр нового вертолета побил мировой рекорд по взятию высоты. Теперь же обязанности по производству таких воздушных машин, но уже серийному, возложили на Оршанский авиаремонтный заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Троицкий, генеральный директор ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»:
Мы считаем, что вертолет по своим характеристикам полностью соответствует и даже в кое-чем превосходит современные, в настоящее время выпускаемый вертолет МИ-8 МТВ-5.

На вертолете установлен уникальный двигатель, которому нет аналогов в мире. Он значительно превосходит своих предшественников и по мощности, и по высоте, и по температуре холодного запуска. 

Николай Пономарев, производственный мастер ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»:
Здесь добавлено, потому что двигатель немножко короче, чем который стоял раньше. Поэтому поставлена вот такая проставка. Здесь вот. И заборник увеличился.

Уникальные двигатели в Оршу будут поставлять из Украины. Остальные детали изготовят на месте. Планируется, что уже в 2014 году на Оршанском авиаремонтном заводе выпустят порядка 20 вертолетов.

Константин Суринов, слесарь-сборщик летательных аппаратов:
Сложно, конечно, собирать вертолет. Потому что это ж не велосипед. Правильно? Здесь же люди летают, безопасность.

К слову, дебют МИ-8 МСБ оршанского производства состоится 23 сентября на аэродроме «Боровая», под Минском.

# Экономика # Военная авиация

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