Новости Беларуси. Модернизацию предприятий 12 сентября обсудят в Брестской области. Речь пойдет о «Барановичском хлопчатобумажном объединении». Его посетит Михаил Мясникович. Главе правительства доложат о выполнение данных ранее поручений.

Планируется также, что премьер побывает в Брестском техническом университете. Руководство вуза расскажет об инновационных разработках, перспективах повышения экспорта научных и образовательных услуг.

Еще одним пунктом повестки дня станет свободная экономическая зона «Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.