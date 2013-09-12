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Модернизацию предприятий 12 сентября обсудят в Брестской области

12 сентября 2013 08:08
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Новости Беларуси. Модернизацию предприятий 12 сентября обсудят в Брестской области. Речь пойдет о «Барановичском хлопчатобумажном объединении». Его посетит Михаил Мясникович. Главе правительства доложат о выполнение данных ранее поручений.

Планируется также, что  премьер побывает в Брестском техническом университете. Руководство вуза расскажет об инновационных разработках, перспективах повышения экспорта научных и образовательных услуг.

Еще одним пунктом повестки дня станет свободная экономическая зона «Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Государственная политика

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