Комитет госконтроля Беларуси в 2012 году вернул в бюджет страны почти 680 млрд рублей

Новости Беларуси. Комитет госконтроля Беларуси в Год бережливости начинает крупномасштабную акцию по проверке соблюдения режима экономии. Как было омечено на итоговой коллегии, в этой работе будут задействованы все подразделения структуры.

6 февраля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Леонид Мальцев вручил знамена Комитета госконтроля, Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга. Работа структур во многом способствует поддержанию законности и профилактике правонарушений в экономической сфере.

Комитет госконтроля Беларуси в 2012 году вернул в бюджет страны почти 680 миллиардов рублей. Особое внимание ведомство уделило анализу эффективности госпрограмм и инвестиционных проектов.

Недостатки в использовании государственных средств выявлены в системе ЖКХ Минска, концерне «Белгоспищепром», в деревообрабатывающей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в ближайшее время Комитет проверит реализацию декрета Президента о мерах по развитию деревообработки.

Денис Бартош, заместитель начальника секретариата Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Как показала проверка, вложенные в модернизацию отрасли более 1 трл рублей не дали должного эффекта, провалены инвестпроекты, более 500 млн долларов фактически заморожены. По результатам проверок, сумма штрафа составила около 700 млн рублей, 40 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждены четыре уголовных дела.