Новости Беларуси. «Росатом» высоко оценивает качество работ белорусских строителей на подготовительном этапе создания атомной электростанции в Островце. Представители корпорации сегодня осмотрели производственную базу под строительство Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты отметили - работы подготовительного периода идут по графику, некоторые даже с опережением. Станция будет сдана в установленные сроки.

Белорусская атомная станция будет состоять из двух энергоблоков. Первый планируют запустить в 2018 году. Сейчас там уже сделали бетонную «подушку безопасности». Что касается второго энергоблока, то его откроют в строй к 2020 году. Однако строительные работы здесь начали уже сейчас.

После торжественного ритуала полсотни экскаваторов и грузовиков завелись, как по команде. На втором энергоблоке начали разрабатывать грунт. Опыт есть. Аналогичные работы уже закончили на первом блоке.

Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

За девять месяцев есть кардинальные изменения. Здесь будет построена лучшая атомная станция из действующих в мире. С учетом опыта, который набирают сегодня белорусские строители здесь на строительной станции в Островце, может быть этот опыт использован и на сооружении атомных станций в России, да и всех атомных станций, которые мы сооружаем сегодня по российским проектам в мире. Это уже 20 энергоблоков, на которые у нас заключены контракты.

Строительство Белорусской АЭС идет с опережением графика на несколько месяцев. Планы по объемам работ и поставке оборудования выполнены на 100%. Треть комплектующих – отечественного производства. Задействованы белорусские строители и наша техника. Приоритет – качеству.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Бетонные работы на первом блоке мы планируем выполнить за шесть месяцев. В то время как на станции-близнеце, на Балтийской станции в Калининграде, эта работа выполнялась в течение одиннадцати месяцев. Это говорит о том, что это удачная разработка наших российских коллег, это опыт, умение организовать наших строителей. Поэтому все идет пока по графику или даже с опережением его.

Здесь работа кипит в две смены. Задействованы три тысячи строителей, а начинали с полутора тысяч. С началом работ на втором блоке специалистов еще прибавится. Еще на стадии проектирования – безопасность – главный приоритет. Проект полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Толщина бетонной подушки достигает 10 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Филимонов, директор дирекции строительства АЭС:

Предшествовала практически двухлетняя работа. Мы изучили все грунты на глубину до 200 метров. Подбитонки и надбитонки, чтобы были надежные основания под фундамент самой АЭС.

Ввод в эксплуатацию АЭС позволит Беларуси ежегодно замещать около пяти миллиардов кубометров импортируемого природного газа, снизить себестоимость производства электроэнергии. И что немало важно, значительного повысить уровень собственной энергобезопасности.