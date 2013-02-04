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Белорусские предприятия и молодые предприниматели представят собственную продукцию на международных форумах

04 февраля 2013 12:00
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия представят свою продукцию на крупнейшем международном форуме в Германии. Он пройдет уже в конце февраля.

Представители отечественных деловых кругов смогут не только продемонстрировать последние разработки и обменяться опытом, но и установить новые контакты. Это позволит нашим предприятиям расширить географию поставок.

Еще один, на этот раз молодежный форум, пройдет в Москве. В Российской столице свои проекты представят молодые предприниматели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Здесь будут представлены наиболее активно действующие молодые предприниматели, которые имеют свои программы, инвестиционные проекты, которые они уже на своем уровне уже начали осуществлять. И вот обмен такого рода информацией: встретиться, поговорить, рассказать, показать, прорекламировать себя на уровне вот большого серьезного количества людей, которые занимаются. Вот это задача форума, который будем делать.

# Экономика # Государственная политика в сфере внешней торговли

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