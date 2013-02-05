К 2016 году белорусы перейдут на 100%-ную оплату энергии

Новости Беларуси. Чтобы лишние киловатты перестали наматывать на счетчике километры нулей, жителям подъезда просто нужно нажать на выключатель. Но в 40 квартирах только этого дома рачительных хозяев днем с огнем не отыскать. И таких примеров, когда экономия жильцам «до лампочки», немало. Пока многие белорусы основы «народной экономики» усвоили на словах.

Экономим, конечно, обязательно. Лишние приборы выключаем, оставляем нужное, необходимое, если свет нигде не используется, значит, обязательно выключаем. И используем энергосберегающие лампочки.

Проблема есть, порой безрассудно люди к этому относятся. Но надо экономит во всем. Я замечала, как экономят в Германии. Нам учиться нужно.

Экономия у немцев не в крови, а в привычке. Уж больно цены кусаются. В странах Евросоюза стоимость электроэнергии для населения выше, чем на промышленных предприятиях. В той же Дании, например, в два с половиной раза. Белорусы пока покрывают только треть затрат на производство электроэнергии.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:

Люди не экономят, поскольку сильно дешевые тарифы. А для того, чтобы сэкономить, нужно немного приложить усилий.

Обучать экономии особо расточительных белорусов отечественное Минэнерго решило по западному образцу и подобию – конечно, не евро, а рублем. С февраля электроэнергия стала не только на 18% дороже, но и платить за нее придется по дифференцированной системе.

Те, у кого в доме установлена электроплита, должны вложиться в 250 киловатт-часов в месяц, чтобы заплатить за них по минимальным тарифам – 324,9 рублей. Если не остановитесь, каждый киловатт от 250 до 400 киловатт-часов обойдется уже в 422,4 рубля, а каждый киловатт свыше 400 будет стоить 841,7 рубля. Квартире с газовой плитой, чтобы не переплачивать, надо будет вложиться в 150 киловатт-часов в месяц. Они будут стоить 382,4 рубля. Если же потратите от 150 до 300 киловатт-часов, то каждый киловатт свыше 150 обойдется в 497,1 рубля, если больше 300 киловатт-часов, то в 841,7 рубля. Если речь идет о домах или квартирах, не оборудованных электроплитами, а также системами централизованного горячего водоснабжения и снабжения природным газом, то при потреблении в месяц до 300 киловатт-часов включительно оплата будет минимальной - 382,4.Перерасход рассчитают с повышающим коэффициентом 1,3. Тем, у кого дома счетчика нет, с июля этого года придется оплачивать электроэнергию по себестоимости. Но нашлись и те, кому повезло. Некоторым белорусам киловатты все же будут считать по льготному тарифу в полном объеме.

Юрий Мишук, заместитель генерального директора по сбыту энергии РУП «Минскэнерго»:

Данная система не будет распространяться на многодетные семьи и детские дома семейного типа, семьи, воспитывающие детей, в которых оба родителя в полной семье и где единственный родитель в неполной семье являются инвалидами первой и второй группы. А также в которых один из родителей в полной семье является инвалидом первой группы, а второй осуществляет уход за ним. И получает по этому поводу пособие. Также не будет распространяться на неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.

Семья Татьяны Забавской в список льготников не попала: ее четверо детей уже совершеннолетние, хотя и проживают в квартире с родителями. Статус многодетной семья утратила.

Татьяна Забавская:

Реально у меня только двое своих детей: девятилетняя девочка и пятилетний мальчик. Двое приемных детей, пять лет и два года. И внучок двухлетний. Ну, по сути у меня, все равно осталось пятеро малышей.

То есть, фактически в квартире проживает 10 человек, 6 из которых – взрослые. У каждого не только свои интересы, но и свое рабочее место. Включать свет в каждой комнате приходится и для малышей, чтобы не боялись ползать по квартире. Для них же в квартире появились и некоторые электронные излишества.

Это значит, что в марте при максимальном расходе семьи в 300 киловатт, Татьяна переплатит за лишние 150 единиц 17 тысяч 205 рублей. Сумма небольшая, но копейка рубль бережет, сетует хозяйка.

Татьяна Забавская:

Как-то должны быть рамочки, ну, более реальные, все равно оно должно быть привязано к количеству человек, прописанных в доме.

«Белэнерго» занял неприступную позицию. По оценке потребления энергии в прошлом году, в среднем одна белорусская семья тратит 112 киловатт-часов в месяц. Значит 78% белорусов должны уложиться в минимальную норму.

Алексей Ширма, генеральный директор государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»:

По выполненному анализу 3% абонентов превышают уровень 300 киловатт-часов в месяц. Введение дифференцированной оплаты электроэнергии в зависимости от энергопотребления позволит государственную дотацию предоставлять всем – каждому жителю республики в равной степени.

Теннисистка, певица, ведущая и просто красавица Ольга Барабанщикова два года назад сменила столичную квартиру на дом в пригороде. Здесь Ольга воплотила все мечты – от комнаты-кинозала до своего винного шкафчика. Дом буквально напичкан разнообразной техникой и увешан иллюминацией.

Изменение тарифного плана на энергию застало певицу врасплох.

Ольга Барабанщикова, теннисистка, певица, ведущая:

Уже буду работать не на трех работах, а придется на пять идти.

Такой поворот событий заставил спортсменку, которая привыкла «зажигать по полной», задуматься. Выход в свет может обойтись в копеечку.

Ольга Барабанщикова, теннисистка, певица, ведущая:

У меня по всему периметру есть подсветка, такие фонарики красивые. И, конечно же, сейчас уже я лишний раз их не включаю.

Сколько именно тратит на электроэнергию, Ольга толком и не знает, но уверена: она именно те 3%, которые расходует больше всех. На всякий случай с февраля Барабанщикова перейдет на экономный тариф.

Ольга Барабанщикова, теннисистка, певица, ведущая:

Выход на крыльце. Там стоят специальные лампочки энергосберегающие. У меня еще есть такая подсветка, которая автоматически зажигается на движение. И все эти лампочки, они такие. Экономные.

Виталий Кушнеров, заместитель начальника диспетчерской службы ОДУ Белорусской энергетической системы:

Вот на нижнем правом квадрате мы видим, как идет потребление наше. Видно два пика. Первый пик в десять часов. Это утренний максимум. Вечерний пик, как правило, в 18 часов. Потому период с 17.00 до 22 часов - самое дорогое время для энергопотребления. За киловатты в этот час пик владельцы «умных счетчиков» платят по 649,8 рублей, остальное обходится по минимуму: 227,4 рублей.

Ограничений на потребление для владельцев таких приборов нет. Но, правда, пока научиться жить по принципу «ночью дешевле» у белорусов не получается.

Виталий Кушнеров, заместитель начальника диспетчерской службы ОДУ Белорусской энергетической системы:

Когда шли бразильские сериалы, мы четко прослеживали, как растет спрос на энергию. Видели даже спады на рекламу. Сериал закончился – сразу падает нагрузка.

Если система же дифференцированной оплаты приживется и сработает в полном объеме, то сэкономить можно будет прилично.

Алексей Ширма, генеральный директор государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»:

Если рассматривать рафинированный вариант, что все платят так, как надо, так, как установлено, своевременно, то эффект по году оценивается примерно в 32 миллиона долларов.

Приблизительно по такой же схеме, как и «электрическая», изменится и оплата за газ. С той лишь разницей, что лимиты будут рассчитаны не на месяц, а на год.

Леонид Рудинский, генеральный директор государственного производственного объединения «Белтопгаз»:

С 1 января все абоненты находятся в одинаковых условиях и оплачивают за газ по узаконенному тарифу, который установлен Министерством экономики республики. На сегодня такой тариф составляет 358,8 рубля за 1 метр кубический. И будут по этому тарифу оплачивать до потребления с нарастающим итогом по месяцам до 3 тысяч метров кубических. При потреблении 3001 кубического метра тариф увеличивается в 1,3 раза и составит уже 466,4 рубля за 1 метр кубический. И третья категория. Это абоненты с потреблением свыше 5,5 тысяч метров кубических в год, которые оплачивают по тарифу, обеспечивающему полное возмещение стоимости газа и затрат на его поставку абонента. Это 2.095 рублей за один метр кубический.

Система дифференцированной оплаты – мера временная. Планируется, что к 2016 году белорусы перейдут на стопроцентную оплату энергии, а значит, ступенчатая схема станет неактуальной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.