Комитет госконтроля Беларуси озвучил результаты проверки формирования цен на услуги ЖКХ

Новости Беларуси. Комитет госконтроля Республики 10 июля озвучил результаты проверки формирования цен на услуги ЖКХ. По ее итогам установлено, что только за 2012 год доля возмещения государством возросла почти на 7%. Среди причин роста себестоимости – нерациональное использование ресурсов.

Сверхнормативный расход, нерациональное использование, потери ресурсов... Главные проблемы ЖКХ стали понятны даже на первом этапе проверки. Итоги подвели сегодня в Комитете госконтроля. Под пристальное внимание попали лишь 46 организаций, а это 8% от общего количества, и уже потери: 31 миллиард белорусских рублей.

Сегодняшнее ЖКХ — это многоступенчатая система управления и высокие эксплуатационные затраты. О себестоимости словно забывают. А ведь это эффективность, модернизация отрасли и, конечно, тарифы. Зачастую формировались они не по планово-расчётным ценам, установленным в законодательстве. Как результат, разрывы в расходах и доходах, которые покрывались местными бюджетами.

Сергей Ровнейко, начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Не хватает элементарной дисциплины для соблюдения тех нормативно-правовых актов, которые уже действуют на сегодняшний день. И, возможно, мер организационного характера. Сверхнормативные потери и необоснованное отнесение не себестоимость затрат составили по 8% проверенных организаций 31 млрд. Из данных средств 27 млрд восстановлено в бюджет.

Разобраться в цене вопроса ещё в апреле нынешнего года потребовал Президент. Это кадры недавнего резонансного совещания по энергетике. Тогда портфелей лишились три ключевые фигуры в названой отрасли. Главная проблема здесь — тарифы, вернее, обоснованность заявленных цифр.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы душите население, душите предприятия, вы приходите ко мне постоянно и просите, и требуете, что надо тарифы увеличивать для населения. До сих пор у меня полной ясности нет. Я не знаю тарифов ЖКХ, и мне кажется, что увеличена там себестоимость. Факты приводили. Она в два раза выше, чем могла бы быть.

Износ магистралей, неправильная эксплуатация оборудования или элементарная бесхозяйственность. Самая проблемная — Витебская область: 95% сетей водоснабжения здесь подлежат замене.

К слову, о новых механизмах финансирования ЖКХ сегодня тоже говорили. Основа — личная заинтересованность работника. 70% сэкономленных средств будут идти на модернизацию предприятия, оставшиеся 30% — на премирование.

Анатолий Шагун, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Для каждого предприятия по видам услуг будет рассчитана цена, будет определен годовой объем затрат, источники покрытия этих затрат. Эта цена окажется неизменной в течение года.

Согласно поручению Президента, все недостатки должны быть устранены до 1 октября 2013 года. Сегодня главная задача, стоящая перед ЖКХ, – снижение себестоимости услуг и повышение эффективности деятельности, сообщили в программе .