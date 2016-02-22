Александр Лукашенко: Рост цен должен быть вначале компенсирован ростом доходов населения

Новости Беларуси. Александр Лукашенко возмущен ситуацией с тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Этой темы 22 февраля коснулись на совещании у Президента о налоговой и акцизной политике в 2016 году.

Говорили также о росте цен на продовольствие, топливо, проезд в транспорте. Обсудили и вопросы приватизации. Как отметил Президент, предложения Правительства по изменению системы приватизации госсобственности не могут быть приняты.

В настоящее время если инвестор приходит на предприятие, то свои условия сначала он предлагает трудовому коллективу. Далее его рассматривают исполкомы, руководитель отраслевого ведомства, Правительство, и уже потом вопрос попадает к Президенту. Цепочка пусть и долгая, но, как отметил Александр Лукашенко, прозрачная и четкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конец ХХ века уже ушел в историю. И гайдаровские реформы российского образца белорусам не нужны. Если кто-то хочет пройти этот этап и навязать подобные реформы в Беларуси, будто по лекалам МВФ, будто исходя из своих знаний и опыта. Это, пожалуйста, без меня. Мы избрали путь социально-ориентированной экономики и прямо сказали народу, что человек стоит в центре нашего внимания. Главное – это человек. Поэтому предложение Правительства по огульной - я не говорю обвальной - приватизации приняты быть не могут. Даже при изменении системы приватизации госсобственности.

Приватизация, продажа госсобственности - это самый серьезный вопрос. Мы сегодня продаем то, что не совсем нам принадлежит. Там труд наш, поколений людей, наших дедов и отцов. Поэтому надо очень аккуратно подходить к этим вопросам.

Зачем менять систему приватизации? Бывает, приходит инвестор с серьезнейшими предложениями, который дает эффект мгновенный. Или завтра, или послезавтра, но дает огромный эффект государству. Он вносит предложения или Правительству, или Президенту. Не исключена приватизация «сверху», если Президент утвердит это. Так? Так тоже было. И тогда Президент несет полную ответственность. Он и так, и так несет полную ответственность за изменение собственности того или иного предприятия. Мою позицию вы и народ знают. Я просто так ни одного кирпича никому не отдам. Потому что в него, в этот кирпич, или в предприятие вложен коллосальнейший труд. Просто так сбагрить не получится, даже под видом того, что оно убыточное. И вот надо его немедленно за какую-то базовую величину отдать. Мы уже наелись, когда отдавали за базовую величину. И что мы получили в результате? Возьмите проанализируйте.

Приватизации быть. Подлежит приватизации любое предприятие в стране при определенных условиях. При этом права человека, прежде всего, на труд, нормальные условия труда, модернизация предприятия, увеличение платы налогов в бюджет. Современное предприятие, которое производит товар, свободно реализуемый на внешних рынках, чтобы валюту получить, - нет вопросов. Мы пойдем на такую приватизацию. Иная стране не нужна.

Кроме того, Президент раскритиковал предложения Правительства, реализация которых может привести к росту цен. Так, одно из них касалось отмены льгот по НДС примерно по 35 позициям продовольственных товаров. Сюда входят молоко, мясо, детское питание. Но ведь рост цен должен компенсироваться увеличением доходов населения.

Александр Лукашенко:

Еще одна из «инноваций» - отмена льгот по НДС. К чему это приведет? К неминуемому росту цен. И не факт, что этот рост цен попадет в бюджет. Не факт, потому что мы не уверены, что сохранится товарооборот, а с мест информируют, что товарооборот упадет на эти виды товаров. Ну и потом. Это же товары для детишек и социально незащищенных слоев. Молоко, мясо там. Отчасти. Мы можем пойти неизвестно куда, неизвестно зачем, ударив по населению в это время. У нас ведь лозунг какой был? Да, рост цен будет, мы никуда не денемся. Мы в окружении государств, где цены выше. Особенно там, где мы торгуем: в Российской Федерации и так далее. На отдельные товары. Поэтому все равно придется подстраиваться под них, в противном случае будет вымываться товар. На кого мы будем работать? Но мы тогда заявили, что рост цен должен быть вначале компенсирован ростом доходов населения. У нас что, доходы населения в это время выросли? Нет. А мы повышаем цены. Упадет спрос, упадет товарооборот, что и происходит. И какие мы дивиденды получим в бюджет? Какие миллиарды мы сэкономим? Да никаких. Просто обидим людей, плюнем им в душу, и они просто от нас отвернутся.