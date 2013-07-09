Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко считает несостоятельной критику в адрес Беларуси за наличие бюрократических препон для иностранных инвесторов. Об этом глава государства заявил 9 июля в ходе рабочей поездки в Могилевскую область.

В центре внимания были инвестпроекты на территории свободной экономической зоны «Могилев». Она создана в 2002 году и сейчас здесь работают 45 компаний-резидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общаясь с бизнесменами и присутствовавшем на встрече послом Литовской республики в Беларуси Эвалдасом Игнатавичюсом, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь открыта для инвесторов. Пример тому и созданные в СЭЗ «Могилев» деревообрабатывающие предприятия с участием литовского капитала. Это один из самых крупных инвест-проектов в регионе: более 60 млн евро вложений и несколько сотен новых рабочих мест. По сути, это интегрированный деревообрабатывающий комплекс из трех заводов. Предприятия связанны технологически. Они должны стать своего рода примером для отечественного производителя.

Раньше из Беларуси древесину вывозили так называемыми кругляками. Бревна шли на экспорт, за границей перерабатывались и возвращались в нашу страну в виде продукта с высокой добавленной стоимостью. Беларусь, треть территории которой покрыта лесами, импортировала даже зубочистки. Исправить такое недоразумение была призвана масштабная модернизация предприятий деревообработки. Плюс инвесторы, которые, логично, «прописались» в свободных экономических зонах республики.

Главное условие работы в СЭЗ – четкая ориентация на экспорт. А чем сложнее и дороже готовый продукт, тем больше валютной выручки поступает в страну. Яркий положительный пример на окраине Могилева – высокотехнологичный комплекс по обработке древесины.

СЭЗ «Могилев» создана в 2002 году сроком на 30 лет. Включает 45 резидентов, которые за первый квартал этого года получили выручку в четверть миллиарда долларов.

Вот этот совместный белорусско-литовский проект только набирает обороты. С новейшими технологиями переработки древесины и изготовления мебели ознакомился сегодня Президент. Глава государства разговоре с иностранным инвестором сразу отметил, что такие «показательные» производства появляются в Беларуси не просто так. С одной стороны – выгодно, с другой – хороший пример для наших производителей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вам даже скажу откровенно: вы не думайте, что вы случайно, спонтанно появились. Мы иностранный капитал, вот такие преференции для мебельщиков не даем, потому что это, даже меня просили «Не надо», а я сказал «Нет». Мы вам ужа запустим сюда, или ежа, чтобы наши отдельные бездельники посмотрели, как надо работать. Потому что у нас огромная деревообработка, мебельное производство огромное. То, что вы мне будете показывать, мне знакомо. Мы уже так или иначе такие строили предприятия и заканчиваем строить. Вот эта эпопея девяти объединений. На Ивацевичах примерно такое же производство.

Я хочу, чтобы вы как частное предприятие показали им, как работать. А для меня это важно, чтобы я видел, на какой уровень мы должны сегодня выходить и сказать: «Дорогой мой, иди, беги, делай так, как делают наши друзья из Литвы». Поэтому мы точечно запускали сюда компании. То есть те компании, которые имеют очень высокий уровень производства, имеют свои рынки сбыта, чтобы с ними тут не бороться, не телепаться, чтобы они не вывозили с преференциями на внутренний рынок и так далее. Очень много аспектов. Поэтому таких, как вы, считанные предприятия. Потому что вы же реально составляете конкуренцию нашим предприятиям. Составите, если бы я сюда запустил тысячу таких предприятий. Я хочу и то, чтобы развивалось. А конкуренция, вот, она, вы как маяки, как в советские времена говорили, для нас будете маяками, чтобы мы подтягивали и свое производство до этого уровня.

За два года на окраине Могилева появилось уникальное производство мебели и ДСП. Причем, безотходное. На площадке в 60 тысяч квадратных метров организован полный производственный цикл.

Викторас Адомайтис, генеральный директор компании-инвестора (Литва):

Мы имели очень большую поддержку у местной власти. И я думаю, что страна, которая так поддерживает инвестиции, имеет очень большое будущее. Что нам, инвесторам, надо? Чтобы были ясные порядки, законы, чтобы законы были долгосрочные. Тогда нам легко работается.

Сырье местное, инвестиции иностранные, выгода взаимная.

Сейчас на производстве работает 730 человек, в перспективебудет около тысячи. Здесь зарплаты выше, чем в среднем по региону, но «доукомплектовать» штат оказалось не так просто. «Заманить» трудовую силу теперь можно только действительно достойными условиями труда.

Гиедрюс Каукас, дирктор совместного предприятия по производству мебели (Беларусь-Литва):

Не могу сказать, что очень легко набрать рабочих, потому что здесь безработицы нет. Но мы стараемся предлагать хорошие условия. Пробуем создать все условия, чтобы люди к нам приходили, чтобы нравилось им у нас работать.

Вся продукция, которую здесь выпускают, идет на экспорт. Продается за рубежом под известным мировым брендом «ИКЕА». Это как раз показатель того, что в Беларуси можно работать и хорошо зарабатывать, если на то есть желание. Посол Литвы в Беларуси тоже сегодня оценил достижения своих соотечественников. В свою очередь Глава государства отметил, что претензии в адрес Беларуси, мол, здесь невозможно открыть бизнес иностранцу, несостоятельны.

Александр Лукашенко:

Для них, для каждого, доведены задания: инвестиций за год привлеки столько, иначе - труба. Поэтому это несостоятельная критика. Он, наоборот, рад, если к нему приходит инвестор. Порядочный. С такими мы имеем дело. А с жуликами - нет. Ему надо 180 млн. долларов привлечь, а в стране прямых инвестиций под 2-3 млрд. ежегодно. Поэтому это несостоятельная критика, что у нас невозможно открыть бизнес иностранцу. Гвалтом кричали постоянно, что в Беларуси диктатура, никто не пускает. Да ради Бога! Приходите, работайте. Только надо видеть, что у нас скоро рабочих рук не хватит на все рабочие места, что мы создали.

В Могилевскую область резиденты свободной экономической зоны приносят больше половины всей валютной выручки. Все потому, что в СЭЗ прописались такие гиганты, как «Могилевхимволокно» и «Белшина», и они тоже пользуются льготами. Вот и другая сторона медали – недобор налоговых поступлений.

Александр Лукашенко:

Давайте договоримся, эту пятилетку дорабатываем и все. Кроме иностранных предприятий. Конец пятилетки - и надо присматриваться к новым руководителям, которые не добывать будут время, а руководители, которые будут знать, что с 2015 года им придется напрягаться и платить по полной ставке.

В то же время расширять свободные экономические зоны – уже не так выгодно. С этим согласились сегодня и высокие чиновники: министр экономики и председатель госконтроля. Все потому, что, например, в малых городах существуют практически такие же льготные условия. Можно начинать бизнес и там, создавая рабочие места и повышая уровень жизни людей. Плюс ко всему, территории уже существующих СЭЗ все еще до конца не освоены.

По соседству еще одно мебельное предприятие с литовскими инвестициями. Фабрику построили за 15 месяцев. Здесь производят современную мебель из натурального шпона: полки, комоды, столы. Их планируют поставлять шведскому концерну «ИКЕА» и на российский рынок. Фабрика «Мебелайн» уже третий инвестпроект в странах Восточной Европы. Здесь работает 150 человек, до конца года эту численность намерены увеличить вдвое.

Эгидиюс Валентинавичюс, вице-президент по стратегическому развитию бизнеса концерна SBA:

Здесь есть все. Есть сырье, есть талантливые, умелые люди. Мы уже давно планировали прийти в Беларусь. Начали проект, в который инвестировали 16 млн. евро. Мы на этом не будем останавливаться и будем еще инвестировать, создавать новые проекты.

Как здесь работают литовские инвестиции на экономику Беларуси оценил Президент. Александр Лукашенко ознакомился с передовыми технологиями производства мебели по мировым стандартам. Глава государства поинтересовался условиями работы и перспективами развития предприятия, обратил внимание на то, что посол Литовской республики в Беларуси Эвалдас Игнатавичюс активно проявляет интерес к совместным проектам.

Александр Лукашенко также ознакомился с производством мебели по мировым стандартам, посетив предприятие «Мебелайн». Здесь производят мебель из натурального шпона, поставляют шведскому концерну «ИКЕА» и на российский рынок. Глава государства поинтересовался условиями работы и перспективами предприятий, обратил внимание на то, что посол литовской республики в Беларуси также проявляет интерес к совместным проектам.

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь:

Очень приятно, да. Гордость такие предприятия посещать.

Александр Лукашенко:

Вы за полгода, пока председательствуете, можете и на поля поехать спокойно, еще посмотреть кое-где. Может, что-то хорошее у нас увидите?

Эвалдас Игнатавичюс:

Конечно, поеду к министру спорта и туризма в пятницу, пригласил всю Беларусь посмотреть. По туризму такое развитие.

В целом, Беларусь и Литва реализует 15 инвестпроектов на 650 миллионов долларов. Есть перспективы более тесного взаимодействия. Литовские бизнесмены все чаще проявляют интерес к созданию на белорусской территории производственных предприятий. Особый интерес к региональному сотрудничеству. Мебельный кластер в СЭЗ «Могилев» - яркий тому пример.

Эвалдас Игнатавичюс:

Соединяются литовские технологии, литовские инвестиции с возможностями свободных зон Беларуси. «Могилев», конечно, - это самый лучший пример, это самая большая литовская инвестиция в Беларуси, но не единственная. В этом году у нас очень большая динамика инвестиций. Конечно, литовских бизнесменов интересуют возможности Таможенного союза и экспорта на рынки других государств: в Россию, Казахстан, Среднюю Азию. Беларусь интересуют технологии инвестиций Европейского союза, так что я думаю, что здесь наши возможности объединяются. Можно еще вспомнить, что Литва с прошлой недели председательствует в Европейском союзе. Тут тоже открываются новые интересные сферы сотрудничества.

Привлечение иностранных инвестиций, не только в деревообработке, стимулирует развитие экономики в целом. В добавок, это мировая практика изучения новейших технологий, которая в сегодняшнем конкретном случае может стать примером для не всегда успешных отечественных предприятий отрасли.