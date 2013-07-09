Новости Беларуси. Аграрии Минской области начали уборку озимого рапса. Сельхозпроизводители из 8-ми южных районов уже вывели на поля комбайны. Средняя урожайность - 19 центнеров с гектара. Это выше, чем в прошлом. Убрано 3 % от общей площади.

Под рапс в этом году отведено свыше 90 тысяч гектаров. Уже намолочено около 6 тысяч тонн «масленичной» культуры. Главное внимание - качеству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Сикорский, директор сельхозпредприятия «Уречский» Любанского района:

На сегодняшний день мы убираем озимый рапс. По площади этот посев - порядка 140 га. Это самое спелое поле. Влажность составляет 14-15%. Уборка рапса займет у нас еще 3-4 дня.

Тем временем на Минщине все готово к началу массовой жатвы. Техника - уже на линейке готовности.

Достаточно и механизаторов. Вопрос с нехваткой кадров решен. К полевым работам будут привлечены сотрудники промышленных предприятий, а также выпускники и практиканты учебных заведений. Для качественной переработки зерна будет работать более 900 зерносушильных комплексов.