Новости Беларуси. На Минщине начался сезон заготовки ягод. У населения уже приобретено 150 тонн черники. Урожай выдался неплохой. Поэтому прошлогодний показатель заготовители полагают перевыполнить. В лидерах - Любанский район. Сельчане несут черники ведрами. Одновременно с райпотребкооперацией закупку ягод ведут и частные заготовители.

Подсчитано: за 2-3 часа можно собрать пятилитровое ведро ягод. И на варенье хватит, и заработать можно. Заядлых ягодников не пугают ни комары, ни клещи, ни дождь, ни солнце. К тому же это дополнительный заработок: за сезон получается не один миллион рублей. Такой ажиотаж заготовщикам ягод только на руку.

Андрей Горбаленя, заместитель председателя Любанского райпотребобщества:

Заготовкой в Любанском райпо занимается 82 магазина. В этом году наш план - 120 тонн черники.

Только в Любанском районе уже заготовили 35 тонн черники, но количество постоянно растет. Часть сбора пойдет на переработку, часть - на экспорт. Среди покупателей в основном наши соседи - Польша, Литва, Латвия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Горбаленя:

Мы работаем на экспорт. В прошлом году мы поставили 40 тонн черники в Литву и 40 тонн в Польшу.

Ягодный «бум» скоро сменит грибной. Заготовщики будут принимать все дары леса. А значит, витаминной продукции хватит всем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.