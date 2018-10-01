«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Новости Беларуси. «Один пояс, один путь»: «Великий камень» готовится к глобальному международному форуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что масштабные переговоры пройдут в китайско-белорусском индустриальном парке уже в 2018 году. Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР принять участие в форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году А 1 октября здесь открылся первый таможенный терминал и пункт таможенного оформления, где будут хранить, перераспределять и доставлять грузы между Европой и Азией. Корреспондент Дмитрий Боярович побывал в логистическом хабе.

Первая грузовая машина пересекла территорию таможенного терминала в индустриальном парке «Великий камень», положив начало развитию нового логистического узла в Смолевичском районе.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Очень современный пункт таможенного оформления, очень современная инфраструктура. Есть возможность сделать все в одном месте. Принцип одного окна.

Раньше были разрозненные службы. Надо было в одном месте получать услугу таможенную, потом идти в банк оплатить на соседней улице. Это совершенно неудобные операции для бизнеса. Здесь колоссальные возможности для обработки больших партий товаров.

Одно из преимуществ ПТО – месторасположение. Он находится прямо у «Олимпийки». Это позволяет оформлять таможенные документы, не съезжая с М1. К тому же без очередей: пропускная способность ПТО – 120 автомобилей в день. Столько машин может находиться в терминале одновременно.

Сергей Рудык, начальник отдела логистической компании «Глобалкастом»:

Возможности терминала очень большие. Большая зона таможенного контроля, высокая оборачиваемость как зоны таможенного контроля, так и складских помещений. Грузы оформляют белорусские компании здесь, и потом они едут в Россию – это крайне выгодно. И в планах стоит сделать этот комплекс мультимодальным.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Площадь складских помещений здесь составляет около 10 тысяч квадратных метров. В перспективе сюда будут доставлять грузы не только автомобилями, но и поездами, и самолетами. Этот терминал призван стать логистическим узлом мирового масштаба.

У современного терминала – современная нормативная база. ПТО будет работать по законодательству Беларуси, учитывающему ключевые положения документов Всемирных торговой и таможенной организаций. Это позволяет свободно доставлять грузы в любую точку планеты.

Кирилл Жуков, первый заместитель директора логистической компании «Глобалкастом»:

Мы рассчитываем на огромный приток грузов именно со стороны Китайской Народной Республики. Складской комплекс позволяет сортировать грузы и отправлять не только в сторону России, но и на Европу. Более того, мы надеемся, что мы создадим конкуренцию таким же европейским складским комплексам – как минимум потому, что у нас ценообразование будет выгодней.

Открытие ПТО – это и новый виток белорусско-китайского взаимодействия в таможенной сфере. Ему предшествовали переговоры с таможенной службой КНР, а также подписание соглашений о сотрудничестве. Кроме прочего, новый функционал «Великого камня» значительно повлияет на его имидж в мире.