Минсельхозпрод: если бы не было тотальной модернизации машинно-тракторного парка, мы бы не смогли накормить страну

Международная специализированная выставка «Белагро» собрала рекордное количество участников. Более 400 компаний из 16 стран мира. Впервые форум проходит в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень», а общая площадь экспозиции заняла более 20 тысяч квадратных метров.

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Я всегда задаю вопрос и отвечаю многим, которые пытаются ситуацию как-то влево вправо раскрутить. Я говорю, хорошо, если бы не было тотальной модернизации сельского хозяйства, если бы не было тотальной модернизации машинно-тракторного парка, если бы не было тотальной модернизации наших перерабатывающих производств, а мы бы не смогли накормить страну. А мы на сегодня справились с этой задачей и еще экспортируем большую половину продукции.