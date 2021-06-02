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Минсельхозпрод: если бы не было тотальной модернизации машинно-тракторного парка, мы бы не смогли накормить страну

02 июня 2021 17:42
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Новости Беларуси. Масштабный сельскохозяйственный форум продолжает работу в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трансгенная коза, беспилотники и зожная еда. В «Великом камне» открылся форум «Белагро-2021»

Минсельхозпрод: если бы не было тотальной модернизации машинно-тракторного парка, мы бы не смогли накормить страну-1

Международная специализированная выставка «Белагро» собрала рекордное количество участников. Более 400 компаний из 16 стран мира. Впервые форум проходит в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень», а общая площадь экспозиции заняла более 20 тысяч квадратных метров.

Минсельхозпрод: если бы не было тотальной модернизации машинно-тракторного парка, мы бы не смогли накормить страну-4

Отечественные производители подготовили множество сюрпризов: от новых сортов белорусской селекции до IT-разработок для сельского хозяйства – отрасли, которая во многом определяет экспортное лицо всей белорусской экономики.

Веганское мороженое и тарталетки на 3D-принтере. Какие продукты предлагают на «Белагро-2021»?

Минсельхозпрод: если бы не было тотальной модернизации машинно-тракторного парка, мы бы не смогли накормить страну-7

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Я всегда задаю вопрос и отвечаю многим, которые пытаются ситуацию как-то влево вправо раскрутить. Я говорю, хорошо, если бы не было тотальной модернизации сельского хозяйства, если бы не было тотальной модернизации машинно-тракторного парка, если бы не было тотальной модернизации наших перерабатывающих производств, а мы бы не смогли накормить страну. А мы на сегодня справились с этой задачей и еще экспортируем большую половину продукции.

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – гость итоговой программы «Неделя». Полная версия интервью 6 июня в 19:30.

# Сельское хозяйство # Экономика # Игорь Позняк # Фотофакт

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