Прямой эфир

Новости экономики за 13.04.2018

13 апреля 2018 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О перспективах регионального сотрудничества с Россией, запрете торговли в поездах эконом-класса и пенсионном обеспечении белорусов. Эти и другие темы делового мира в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 13.04.2018-1

Контракт на поставку 140 белорусских тракторов заключен на Красноярском экономическом форуме. Сумма сделки – более 3,5 миллионов долларов. Краевые власти реализуют проект по масштабному обновлению парка коммунальной техники в преддверии Универсиады. Ставка именно на технику МТЗ. В планах – обновление парка техники нового аэропорта в Красноярске. Воздушной гавани требуется около 300 единиц техники, и значительную долю поставок, как ожидается, закроют именно тракторы BELARUS.

Минтранспорта может запретить продавать в электричках еду. Инициатива вынесена на общественное обсуждение

В Минске вырастут ставки налога за сдачу квартир и гаражей

Белпочта досрочно выплатит пенсии за 17 апреля

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске вырастут ставки налога за сдачу квартир и гаражей
13 апреля 2018 15:46

В Минске вырастут ставки налога за сдачу квартир и гаражей

Почти 1500 нарушений выявлено в сфере охраны труда при подготовке к весенне-полевым работам
13 апреля 2018 14:35

Почти 1500 нарушений выявлено в сфере охраны труда при подготовке к весенне-полевым работам

БВФБ: российский рубль подорожал, а доллар и евро подешевели
13 апреля 2018 11:57

БВФБ: российский рубль подорожал, а доллар и евро подешевели