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В Минске вырастут ставки налога за сдачу квартир и гаражей

13 апреля 2018 15:46
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Новости Беларуси. Ежемесячно налоговой нужно платить фиксированную сумму из расчета за каждую комнату. В среднем ставки увеличились на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывалось, в какой из пяти экономико-планировочных зон столицы расположено помещение. Уже 14 апреля поднимется и ставка подоходного налога для тех, кто сдает в аренду так же дачи, гаражи или машиноместа. 

В Минске более 60 тысяч человек платят подоходный налог в фиксированных суммах. В 2017 году они пополнили городскую казну на 14 миллионов рублей. Благодаря текущему повышению в бюджет дополнительно поступит более 890 тысяч рублей.

Больше новостей экономики за 13 апреля здесь.

# Экономика # Налоги # Фотофакт

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