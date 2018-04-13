В Минске вырастут ставки налога за сдачу квартир и гаражей

Новости Беларуси. Ежемесячно налоговой нужно платить фиксированную сумму из расчета за каждую комнату. В среднем ставки увеличились на 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывалось, в какой из пяти экономико-планировочных зон столицы расположено помещение. Уже 14 апреля поднимется и ставка подоходного налога для тех, кто сдает в аренду так же дачи, гаражи или машиноместа.

В Минске более 60 тысяч человек платят подоходный налог в фиксированных суммах. В 2017 году они пополнили городскую казну на 14 миллионов рублей. Благодаря текущему повышению в бюджет дополнительно поступит более 890 тысяч рублей.