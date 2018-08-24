Когда в Беларуси начнут менять счётчики воды на новые, с возможностью дистанционного снятия показаний

Новости Беларуси. Со следующего года старые счетчики горячего и холодного водоснабжения начнут заменять на новые (с возможностью дистанционно снимать показания), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас потребители передают их по телефону или иным способом, а это неудобно и для них самих, и для расчетных организаций. Работы по замене старых приборов индивидуального учета воды будут проводиться за счет средств, предусмотренных на капитальный ремонт.