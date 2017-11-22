Новости экономики за 22.11.2017
Новости Беларуси. Белорусы стали получать вирусные сообщения от имени банков. На самом деле, электронной почтой воспользовались мошенники – все письма содержали вредоносное программное обеспечение. Проще говоря, вирусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А теперь официально – банк никогда и ни при каких обстоятельствах не рассылает электронные письма с просьбой открыть файлы, ввести номера карт или перейти на сторонние ресурсы.
Чаще всего люди сами помогают мошенников, защититься от которых можно очень просто.
Во-первых, перед использованием карты в банкомате или инфокиоске просматривать клавиатуру и экран на наличие подозрительных устройств или накладок. Во-вторых, ни при каких обстоятельствах не сообщать пин-код никому, даже работнику банка. И есть третий современный способ защиты – актуально, если вы расплачиваетесь в Интернете – использовать так называемый пароль 3D-Secure.
Единый день скидок пройдет в столичных универмагах в эти выходные. Торговля соревнуется не только в дисконте – а кстати, некоторые товары можно купить на 25% дешевле – но и в оформлении витрин. Не отстают от больших магазинов и частные предприниматели – эту пятницу многие из них объявили черной в желании избавиться от остатков – так что самое время продумать список нужных покупок. Можно существенно сэкономить.
Какие товары и какую рекламу предпочитают молодые люди. Белорусские маркетологи провели масштабное исследование, задав этот вопрос респондентам в возрасте от 18 до 22 лет. Оказывается, товары – независимо от страны происхождения – выбирают по яркости упаковки. Четверть опрошенных при этом положительно относятся к рекламе на белорусском языке. При этом, почти 40% регулярно смотрят телевизор и такое же количество молодых людей пытаются угнаться за товарами на распродажах.
Ваши дети еще верят в Деда Мороза? Отлично. Тогда обзор трендов рынка игрушек для вас. В конце декабря в Нюрнбюерге пройдет Всемирная выставка товаров для детей. И вот что анонсируют организаторы: мода на спинеры – день вчерашний. В 2018 вырастет спрос на увеличительные стекла, микроскопы, бинокли – в общем, все то, что позволит ребенку почувствовать себя юным натуралистом. Во-вторых, популярнее станут настольные игры, которые развивают командные навыки. В тренде 2018 окажутся игры, развивающие ловкость и сноровку.
И к курсам валют. Евро оценили в 2,35, доллар – ровно 2 рубля, сотня российских рублей конвертируется в 3 белорусских рубля и 39 копеек.