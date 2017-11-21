Микрофинансовые и лизинговые организации обязали вести книги жалоб и предложений

Новости Беларуси. Это предусмотрено новым постановлением Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть теперь качество услуг тех же ломбардов или компаний, предлагающих быстрые деньги, тоже будут проверять. Общей тенденции нарушений нет, так что это скорее превентивные меры. Если вас как потребителя что-то не утроит, смело требуйте книгу жалоб, и вам обязательно придет ответ. А о факте нарушения станет известно регулятору, то есть Нацбанку.