Новости экономики за 21.11.2017

Новости Беларуси. ВВП страны за 10 месяцев 2017 года увеличился на 2 % и превысил 86 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты отмечают рост во всех отраслях. Темпы, набранные белорусской экономикой в начале 2017 года, не изменились. Пройден ли кризис пока, наверное, говорить сложно. Но все тенденции радуют. По каждой отрасли рост. То же промышленное производство, если сравнивать с 2016 годом, выросло более чем на 6 %, в сельском хозяйстве + 3 %.

В общем, нет ни одного пункта, где бы не было положительной тенденции. Даже инвестиции в основной капитал больше, чем в прошлом году: в абсолютных цифрах более 15 миллиардов рублей. БЕЗРАБОТИЦА 0,6 %

Как следствие, на рынке труда спрос на рабочую силу и снижение безработицы. В каждом районе своя ситуация, но раз больше производим, значит, больше и работаем, значит, и рук нужно больше. Официальный уровень безработицы в стране 0,6 %.

На конец октября в центры занятости поступили сведения более чем о 56 тысячах вакансий. Самые востребованные работники: врач-специалист, водитель автомобиля, медицинская сестра, продавец и повар. Чаще всего ищут работу экономисты, подсобные рабочие, бухгалтеры, водители автомобилей и грузчики. Микрофинансовые и лизинговые организации обязали вести книги жалоб и предложений ЛИБЕРАЛИЦАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

Валютный рынок успокоился, а раз так, власти планируют снять некоторые административные инструменты по его регулированию. В Национальном банке подготовлен проект решения, по которому будет отменена целевая покупка иностранной валюты на внутреннем рынке. До сих пор предприятия или ИП могли ее приобретать, например, для выполнения обязательств перед нерезидентами, для командировочных расчетов или погашения валютного кредита. А вот купить и положить на депозит нельзя.