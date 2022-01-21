«16 категорий детей». Изменены денежные нормы расходов на питание в школах и садах

Новости Беларуси. В Беларуси скорректированы в сторону увеличения денежные нормы расходов на питание в школах и детских садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежние цифры пересматривались в июне 2021 года.
Было от 2 до 4 рублей, будет от 3 до 5 рублей. Окончательная сумма зависит от возраста ребенка и длительности его пребывания в учреждении образования.
Виктория Финевич, начальник отдела Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Организация детского питания – вопрос, который постоянно находится на контроле органов прокуратуры. Результаты проведенных проверок свидетельствуют о том, что принятие такого решения правительством обосновано и обусловлено необходимостью улучшения качества питания детей. Бесплатным питанием за счет бюджетных средств обеспечено 65 % обучающихся по всей стране, а в отдельных регионах, к примеру, в Гомельской области – до 80 %. При этом подчеркну, что правом бесплатного питания в нашей стране пользуется 16 категорий детей. Это все ученики начальных классов, дети, проживающие в сельской местности, зонах радиоактивного загрязнения и многие другие. Ежегодно на организацию питания детей в учреждениях образования из бюджета выделяется более 300 миллионов рублей.
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