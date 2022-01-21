«16 категорий детей». Изменены денежные нормы расходов на питание в школах и садах

Новости Беларуси. В Беларуси скорректированы в сторону увеличения денежные нормы расходов на питание в школах и детских садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежние цифры пересматривались в июне 2021 года.

Было от 2 до 4 рублей, будет от 3 до 5 рублей. Окончательная сумма зависит от возраста ребенка и длительности его пребывания в учреждении образования.