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БУТБ расширяет сеть брокеров в России. Этот шаг позволит расширить перечень белорусской продукции

21 января 2022 19:42
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Российская Федерация по итогам 2021 года сохранила за собой первое место как по сумме биржевого товарооборота с Беларусью, так и по количеству компаний, аккредитованных на БУТБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

БУТБ расширяет сеть брокеров в России. Этот шаг позволит расширить перечень белорусской продукции-1

Долю экспортных сделок в структуре взаимной торговли удалось существенно увеличить. Чтобы нарастить биржевой товарооборот и привлечь большее число участников торгов из Российской Федерации, Белорусская универсальная товарная биржа аккредитовала третьего брокера в этой стране. Таким образом БУТБ рассчитывает обеспечить значительный прирост клиентов из России,  а также расширить перечень белорусской продукции, реализуемой на российский рынок.  

В 2021 году в Россию поставляли сливочное масло, сухое молоко, продукцию переработки масличных культур и цемент. На эти позиции пришлось около 80 % экспортных продаж.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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