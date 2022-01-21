БУТБ расширяет сеть брокеров в России. Этот шаг позволит расширить перечень белорусской продукции

Российская Федерация по итогам 2021 года сохранила за собой первое место как по сумме биржевого товарооборота с Беларусью, так и по количеству компаний, аккредитованных на БУТБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долю экспортных сделок в структуре взаимной торговли удалось существенно увеличить. Чтобы нарастить биржевой товарооборот и привлечь большее число участников торгов из Российской Федерации, Белорусская универсальная товарная биржа аккредитовала третьего брокера в этой стране. Таким образом БУТБ рассчитывает обеспечить значительный прирост клиентов из России, а также расширить перечень белорусской продукции, реализуемой на российский рынок.

В 2021 году в Россию поставляли сливочное масло, сухое молоко, продукцию переработки масличных культур и цемент. На эти позиции пришлось около 80 % экспортных продаж.